به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با انتشار پیامی در تروث سوشال از معاون خود جی‌دی ونس خواست که توجهش را به وضعیت کنگره متمرکز کند.

ترامپ در این باره نوشت: «من از معاون رئیس‌جمهور ونس خواسته‌ام که تمام توجه خود را بر فساد و جنایت گسترده در شهرها و ایالت‌های تحت کنترل دموکرات‌ها در سراسر ایالات متحده متمرکز کند. ایالت‌های آبی، مانند مینه‌سوتا، کالیفرنیا، ایلینوی و بسیاری دیگر، همگی دارای مدیریت ضعیف و فاجعه‌های فساد هستند.»

وی افزود: «هر ماه میلیاردها دلار دزدیده می‌شود. بودجه ما می‌تواند با اصلاح این فعالیت مجرمانه در مقیاس بزرگ، به سرعت متعادل شود. فساد در خون رهبری دموکرات‌هاست!»

ادعای بی‌نیازی به توافق با ایران

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه مدعی شد: «ما به توافق با ایران نیازی نداریم. آن روزها مدت‌هاست که گذشته است. ما پول آن‌ها، صدها میلیارد دلار، و تنگه هرمزشان را در اختیار داریم!»

این اظهارات در حالی مطرح شده است که پیش از این برخی از رسانه‌های آمریکایی از تلاش معاون رئیس‌جمهور آمریکا جی‌دی ونس برای مذاکره با ایران خبر داده و مدعی بودند که ترامپ چراغ سبز را به ونس داده است.

ونس پس از شکست سنگین هم‌حزبی‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا اذعان کرده بود که جنگ علیه ایران عامل این شکست است.

اما محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در گفت‌وگو با المیادین با اشاره به دروغ رسانه‌ها و مقامات آمریکایی تأکید کرده بود که مذاکره‌ای میان ایران و آمریکا در جریان نیست.

رضایی در این باره اظهار داشت: «آمریکایی‌ها پیوسته می‌گویند که ما با ایران در حال مذاکره هستیم و مثلاً نشستی در قطر برگزار کرده‌ایم، یا اینکه قرار است در آینده مقام‌های ایرانی برای دیدار با مقام‌های آمریکایی به قطر بروند. همه این‌ها دروغ و افتراست و هدف از آن کاهش فشارهای اقتصادی و پایین آوردن قیمت نفت است. ما شروط خود را به آمریکایی‌ها ابلاغ کرده‌ایم و منتظر پاسخی صریح و روشن از سوی آنان هستیم.»

دونالد ترامپ در حالی مدعی شده که به توافق با ایران نیازی ندارد که در بازگشایی تنگه هرمز ناتوان بوده و قیمت سوخت و کالا در آمریکا همچنان بالاست.

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