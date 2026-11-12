به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نظیر محمد عیاد، مفتی جمهوری مصر، در اظهاراتی که در صفحه رسمی دارالافتای مصر منتشر شد، تأکید کرد: بازخوانی اصول و ارزش‌هایی که شریعت اسلامی مقرر کرده است به زبان معاصر و پیوند دادن آن‌ها با مسائل رسانه دیجیتال، شبکه‌های اجتماعی و هوش مصنوعی، گامی مهم برای تقویت آگاهی اجتماعی و مقابله با آشفتگی اطلاعاتی است که جهان امروز شاهد آن است.

مفتی مصر توضیح داد: صورت‌بندی این ارزش‌ها در برنامه‌های آموزشی، تربیتی و رسانه‌ای معاصر، آن‌ها را به یکی از قوی‌ترین ابزارهای فکری و اخلاقی توانا در رویارویی با شایعه‌ها، گمراه‌سازی و دست‌کاری در عقل‌ها و احساسات تبدیل می‌کند.

نظیر عیاد اشاره کرد: به کارگیری مبانی اسلامی در پرداختن به چالش‌های عصر دیجیتال، در ساختن انسانی آگاه‌تر و تواناتر در تفکر نقلی و مسئولیت‌پذیری هنگام مواجهه با اخبار و اطلاعات سهیم است، به‌گونه‌ای که وارسی محتوای در گردش و جلوگیری از رفتن در پی اطلاعات گمراه‌کننده را تقویت کند.

مفتی مصر بر اهمیت تثبیت محیطی اجتماعی مبتنی بر اعتماد، راست‌گویی و نظم معرفتی، به‌جای گسترش تردید، گمراه‌سازی و دست‌کاری در اطلاعات تأکید کرد و گفت: ارائه ارزش‌های اسلامی با شیوه‌های معاصر، زمینه تقویت آگاهی و حفاظت جامعه از خطرهای شایعه‌ها را فراهم می‌کند.

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