به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دادستانی بحرین در تصمیم جدید خود، حاج حسن المعلمه، رئیس هیئت مدیره حسینیه السنابس، را به همراه شیخ احمد عید، مدیر این حسینیه، به مدت یک ماه کامل به اتهام انتشار محتوایی در شبکه‌های اجتماعی بازداشت کرده است؛ محتوایی که بعداً مشخص شد تصویری از شیخ محمد صنقور، عالم دینی بازداشت‌شده، بوده است.

پایگاه خبری «مرآة البحرین» اعلام کرد: آنچه رخ داده نشان می‌دهد که دولت و وزارت کشور سیاست‌های امنیتی و حذفی خود را بازنگری نمی‌کنند، بلکه به همان روش ادامه می‌دهند و به دنبال عناوین جدیدی برای گسترش فهرست آنچه جرم می‌دانند، هستند. پس از فشار بر شعائر دینی، احضار خطبا و مداحان و پیگرد شرکت‌کنندگان در مناسبت‌های مرتبط با اهل‌بیت(ع)، اکنون دستگاه حاکم به سطح پوچ‌تری از اقدامات خود رسیده و تصویر یک عالم دینی بازداشت‌شده را جرم‌انگاری می‌کند.

مرآة البحرین با طرح این پرسش که کدام منطق امنیتی، تصویر شیخ محمد صنقور را تهدیدی می‌داند که مستلزم زندانی کردن مسئولان حسینیه است، نوشت: به نظر می‌رسد دستگاه حاکم دیگر به پیگرد افراد و محاسبه آنان بر اساس مواضعشان بسنده نمی‌کند، بلکه می‌خواهد نمادها، تصاویر و حافظه را نیز مصادره کند.

این گزارش می‌افزاید: آنچه بیش از همه نگران‌کننده است، این است که این اقدامات به نظر نمی‌رسد حوادثی جداگانه یا تخلفاتی گذرا باشند. بلکه در چارچوب یک سیاست سیستماتیک برای گسترش ترس در جامعه و ضربه زدن به مؤسسات دینی و اجتماعی صورت می‌گیرد؛ مؤسساتی که امتداد هویت جامعه هستند.

حسینیه تنها یک ساختمان یا نهاد اداری نیست، بلکه مؤسسه‌ای اجتماعی و دینی است که در وجدان مردم حضور دارد. هدف قرار دادن مسئولان آن به خاطر انتشار یک تصویر، تنها شکاف میان دولت و جامعه را عمیق‌تر می‌کند.

این پایگاه خبری در پایان نوشت: تبدیل تصویر یک عالم دینی به اتهام، نشان‌دهنده قدرت و اعتماد دولت نیست؛ بلکه میزان حساسیت آن را در برابر هرگونه بیان مردمی که نمی‌تواند کنترلش کند، آشکار می‌کند. این‌گونه است که یک تصویر به جرم تبدیل می‌شود و همدردی، تخلف شمرده می‌شود. چنین دولتی از ثبات حمایت نمی‌کند؛ بلکه دایره دشمنی با جامعه خود را گسترش می‌دهد و ساده‌ترین شکل بیان را به یک نبرد امنیتی جدید تبدیل می‌کند.

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