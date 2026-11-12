به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای امنیتی بحرین در اقدامی سرکوبگرانه، حملات گسترده‌ای را علیه شهروندان شیعه آغاز کردند.

این حملات با محاکمه علمای برجسته دینی همزمان شده و شمار بازداشت‌شدگان را به ۳۸ شهروند، از جمله رئیس یک حسینیه و یک عالم دینی، رسانده است.

بر اساس این گزارش، این بازداشت‌ها از طریق یورش به منازل، پیگردهای امنیتی و احضار برای بازجویی انجام شده است؛ روندی که نشان‌دهنده گسترش دامنه فشارهای امنیتی و تلاش برای تسلیم کردن فضای عمومی با زور است.

جمعیت الوفاق اعلام کرد که این حملات در واکنش به اعتراضات مردمی صورت گرفته است که محاکمه علما را رد می‌کنند و خواستار آزادی آنان هستند. این حملات نشان‌دهنده تلاش مقامات برای محاصره هرگونه حرکت مردمی در همبستگی با شخصیت‌های دینی است.

گستردگی این بازداشت‌ها نشان می‌دهد که رویکرد امنیتی حاکم، اعتراضات مردمی به محاکمه علما را تهدیدی می‌داند که نیازمند پیگرد است، نه مسئله‌ای که باید از راه گفت‌وگو و سیاست حل شود. پرسش اساسی این است: آیا کشور با این ذهنیت امنیتی اداره می‌شود؟ و آیا یورش به منازل و بازداشت شهروندان جایگزین سیاست و گفت‌وگو شده است؟

این گزارش می‌افزاید: پیامدهای این تشدید تنش تنها به بازداشت‌ها و پیگردهای امنیتی محدود نمی‌شود، بلکه به درون جامعه بحرین نیز کشیده می‌شود؛ جایی که این سیاست‌ها به تعمیق خشم مردمی و گسترش شکاف اعتماد میان دولت و جامعه شیعه منجر می‌شود. این در حالی است که کشور به تقویت همبستگی داخلی و مهار شکاف‌ها نیاز دارد، نه به انباشت عوامل تنش و بازتولید بحران‌ها.

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