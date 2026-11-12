به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نتایج نظرسنجی تازه‌ای که خبرگزاری رویترز و مؤسسه ایپسوس انجام داده‌اند، نشان می‌دهد اکثریت آمریکایی‌ها خواهان اقدام کنگره جدید برای پایان دادن به جنگ علیه ایران و لغو تعرفه‌های گمرکی اعمال‌شده از سوی «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، هستند. این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد که پایگاه رأی هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات هنوز بر سر یک نامزد مسلط برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۸ میلادی به جمع‌بندی نرسیده است.

بر اساس این نظرسنجی که طی چهار روز انجام شد و روز دوشنبه به پایان رسید، ۷۱ درصد آمریکایی‌ها از جمله ۹۳ درصد دموکرات‌ها و ۵۱ درصد جمهوری‌خواهان، خواهان تصویب قانونی از سوی کنگره آمریکا برای پایان دادن به جنگ علیه ایران هستند. جنگی که ترامپ در فوریه گذشته با همکاری رژیم صهیونیستی، آغاز کرد.

دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای هفته گذشته کنگره آمریکا، بزرگ‌ترین اکثریت خود در هر یک از دو مجلس سنا و نمایندگان را دست‌کم از سال ۲۰۰۸ میلادی تاکنون به دست آوردند. این نتیجه پیامی قاطع از مخالفت رأی‌دهندگان با جمهوری‌خواهان، افزایش قیمت‌ها و جنگی بود که با مخالفت گسترده افکار عمومی روبه‌رو است.

دموکرات‌ها با سوگند یاد کردن اعضای کنگره جدید آمریکا در سوم ژانویه آینده، قدرت را در اختیار خواهند گرفت.

حمایت از لغو تعرفه‌های گمرکی

همچنین ۶۲ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی از تلاش‌ها برای لغو تعرفه‌های گمرکی اعمال‌شده از سوی دولت ترامپ بر کالاهای وارداتی در آمریکا، حمایت کردند.

جنگ علیه ایران به افزایش شدید قیمت سوخت در آمریکا، منجر شده و فشارهای تورمی در این کشور را تشدید کرده است. تورمی که پیش‌تر نیز به دلیل مالیات‌های جدید ترامپ بر صدها کالای وارداتی افزایش یافته بود.

رهبران حزب دموکرات وعده داده‌اند به نگرانی‌های مردم آمریکا درباره هزینه‌های زندگی رسیدگی کنند و تأکید کرده‌اند برای پایان دادن به جنگ آمریکا علیه ایران تلاش خواهند کرد. بسیاری از اعضای این حزب نیز وعده داده‌اند تعرفه‌های گمرکی اعمال‌شده از سوی ترامپ را لغو کنند.

تمایل به همکاری میان دو حزب

نتایج نظرسنجی از توافق گسترده هواداران دو حزب درباره ضرورت همکاری مشترک حکایت دارد. بر این اساس، ۸۸ درصد دموکرات‌ها و ۸۷ درصد جمهوری‌خواهان ــ معادل ۸۱ درصد کل شرکت‌کنندگان ــ معتقدند مهم است که ترامپ برای همکاری با رهبران حزب دموکرات در کنگره جدید آمریکا، تلاش کند.

در مقابل، ۹۳ درصد جمهوری‌خواهان و ۶۹ درصد دموکرات‌ها ــ معادل ۷۴ درصد کل پاسخ‌دهندگان ــ بر اهمیت تلاش رهبران دموکرات برای همکاری با ترامپ تأکید کرده‌اند.

بااین‌حال، به نظر می‌رسد بسیاری از آمریکایی‌ها نگران‌اند که دموکرات‌ها از قدرت تازه خود برای آغاز اقداماتی علیه ترامپ استفاده کنند.

حدود ۴۲ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی معتقدند تلاش کنگره جدید آمریکا برای استیضاح ترامپ برای کشور بد خواهد بود. در مقابل، ۳۳ درصد این اقدام را برای آمریکا، خوب ارزیابی کرده‌اند و سایر پاسخ‌دهندگان نیز موضع مشخصی اعلام نکرده یا از پاسخ دادن خودداری کرده‌اند.

کاهش محبوبیت ترامپ

در همین حال، نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد میزان حمایت از ترامپ به یکی از پایین‌ترین سطوح دوران فعالیت سیاسی او نزدیک شده است. روندی که کاهش رضایت عمومی از عملکرد وی در زمینه تورم و هزینه‌های زندگی از عوامل اصلی آن به شمار می‌رود. میزان محبوبیت ترامپ در این نظرسنجی ۳۲ درصد اعلام شده است.

این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد حزب دموکرات نیز از محبوبیت چندانی در میان آمریکایی‌ها برخوردار نیست.

حدود ۴۵ درصد آمریکایی‌ها نگاه مثبتی به دموکرات‌ها دارند، درحالی‌که ۵۱ درصد دیدگاه منفی نسبت به این حزب ابراز کرده‌اند. در سوی مقابل، ۳۵ درصد آمریکایی‌ها نظر مثبتی درباره جمهوری‌خواهان داشته‌اند و ۶۰ درصد نیز نگاه منفی به این حزب دارند.

هنوز توافقی بر سر نامزد انتخابات ۲۰۲۸ وجود ندارد

در ارتباط با انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۸ میلادی، ۵۲ درصد جمهوری‌خواهان و مستقلانی که گرایش بیشتری به حزب جمهوری‌خواه دارند، گفته‌اند ترجیح می‌دهند نامزد آینده این حزب برای ریاست‌جمهوری، رویکردی متفاوت در حکمرانی نسبت به رویکرد ترامپ در پیش بگیرد. در مقابل، ۴۶ درصد آنان خواهان نامزدی هستند که رویکردی مشابه با ترامپ داشته باشد.

این نتایج در مقایسه با پاسخ‌های مربوط به پرسش‌های مشابه پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا از تغییر دیدگاه جمهوری‌خواهان حکایت دارد. نظرسنجی‌ که ماه گذشته روزنامه واشنگتن‌پست با همکاری شبکه «ای‌بی‌سی نیوز» و مؤسسه «ایپسوس» انجام داد، نشان می‌داد ۶۱ درصد جمهوری‌خواهان و مستقلان متمایل به این حزب خواهان آن بودند که رهبران حزب، رویکرد رهبری ترامپ را دنبال کنند. درحالی‌که ۳۷ درصد ترجیح می‌دادند مسیر متفاوتی در پیش گرفته شود.

در میان چهره‌های جمهوری‌خواهی که احتمال نامزدی آنها در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده مطرح است، «جی‌دی ونس» معاون رئیس‌جمهور آمریکا از ۳۴ درصد محبوبیت عمومی برخوردار است. درحالی‌که ۵۳ درصد نگاه منفی به او دارند. بااین‌حال، ونس در ارزیابی‌های مربوط به رقابت ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ میلادی در میان جمهوری‌خواهان پیشتاز است. به‌طوری‌که ۶۲ درصد جمهوری‌خواهان و افراد متمایل به این حزب، او را نامزدی عالی یا خوب ارزیابی کرده‌اند.

«مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا نیز از محبوبیت عمومی ۳۴ درصدی برخوردار است و ۴۳ درصد نگاه منفی به او دارند. همچنین ۵۸ درصد جمهوری‌خواهان و مستقلان متمایل به این حزب معتقدند روبیو می‌تواند نامزدی عالی یا خوب برای انتخابات سال ۲۰۲۸ میلادی باشد.

ونس و روبیو هر دو با چالشی روبه‌رو هستند که به ارتباط نامشان با رویکرد ترامپ مربوط می‌شود. مسئله‌ای که اگر هر یک از آنها تصمیم به ورود به رقابت‌های ریاست‌جمهوری آینده بگیرد، ممکن است به یک بار سیاسی برایشان تبدیل شود.

این نظرسنجی تازه همچنین از اختلاف‌نظر در میان دموکرات‌ها درباره مناسب بودن «کامالا هریس» معاون رئیس‌جمهور پیشین آمریکا برای رهبری فهرست انتخاباتی این حزب در انتخابات سال ۲۰۲۸ میلادی، حکایت دارد.

۴۵ درصد دموکرات‌ها و مستقلان متمایل به حزب دموکرات، هریس را گزینه‌ای عالی یا خوب برای نمایندگی حزب در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، می‌دانند. درحالی‌که ۴۹ درصد، او را نامزدی متوسط یا ضعیف ارزیابی کرده‌اند.

مهم‌ترین دغدغه‌های رأی‌دهندگان آمریکایی

در زمینه موضوعات مورد توجه رأی‌دهندگان، فشارهای معیشتی و مسائل اقتصادی در صدر اولویت‌های آمریکایی‌ها برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۸ میلادی قرار دارند. بر اساس نتایج نظرسنجی، ۷۸ درصد پاسخ‌دهندگان خواهان تمرکز نامزدها بر هزینه‌های زندگی هستند، ۷۱ درصد کاهش قیمت سوخت را در اولویت می‌دانند و ۶۷ درصد نیز خواستار کاهش هزینه‌های خدمات درمانی‌اند.

در زمینه اعتماد رأی‌دهندگان به توانایی احزاب برای مدیریت اقتصاد نیز دموکرات‌ها با کسب ۳۷ درصد در برابر ۳۰ درصد جمهوری‌خواهان پیشتاز هستند.

سیاست خارجی و تجارت نیز از دیگر موضوعات تعیین‌کننده در انتخاب رئیس‌جمهور آینده آمریکا به شمار می‌روند. ۷۱ درصد آمریکایی‌ها از تصویب قوانینی برای پایان دادن به جنگ علیه ایران حمایت می‌کنند. همچنین حزب دموکرات در زمینه اعتماد رأی‌دهندگان به برخورداری از برنامه‌ای بهتر برای مدیریت جنگ‌ها و درگیری‌های خارجی با ۳۶ درصد در برابر ۳۰ درصد جمهوری‌خواهان پیشتاز است.

موضوعات امنیتی، مهاجرت، هوش مصنوعی و رویکرد رهبری نیز اهمیت فزاینده‌ای برای رأی‌دهندگان پیدا کرده‌اند. جمهوری‌خواهان در موضوع جرم و جنایت با ۳۸ درصد پیشتاز هستند و در موضوع مهاجرت نیز با کسب ۳۷ درصد جایگاه نزدیکی با رقبای خود دارند. در همین حال، ۵۴ درصد آمریکایی‌ها خواهان وضع مقررات برای هوش مصنوعی هستند.

این نظرسنجی به‌صورت آنلاین در سراسر آمریکا انجام شده و دیدگاه‌های یک‌هزار و ۷۰۵ شهروند آمریکایی را دربر گرفته است. حاشیه خطای آن نیز حدود دو واحد درصد اعلام شده است.

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