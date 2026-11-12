به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، همایش بین‌المللی «حکمرانی فرهنگ و هویت اسلامی ـ ایرانی در مکتب مجاهد شهید امام خامنه‌ای (قدس‌الله نفسه الزکیه)» را برگزار می‌کند.

این رویداد علمی با تمرکز بر تبیین اندیشه، سیره و الگوی حکمرانی حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) در حوزه فرهنگ و تمدن نوین اسلامی طراحی شده است.

این همایش با هدف پاسخ به پرسش‌های بنیادین پیرامون «چیستی و چرایی» حکمرانی فرهنگ در مکتب امام مجاهد برگزار می‌شود. محورهای اصلی این همایش بر موضوعاتی نظیر فلسفه فرهنگ، دکترین فرهنگی، نظریه پیشرفت و الگوهای حکمرانی ولایی متمرکز است. همچنین، بخش مهمی از مباحث به مهندسی تمدن نوین اسلامی، هویت ملی و الگوهای انسجام ملی در افق‌های تمدن‌سازی اختصاص یافته است.

یکی از محورهای راهبردی این همایش، بررسی «حکمرانی قرارگاهی قدرت نرم» و نقش کلیدی شورای عالی انقلاب فرهنگی است. در این راستا، موضوعاتی همچون معماری نظام حکمرانی فرهنگی، بازسازی ساختاری قرارگاه، هوشمندسازی نهادهای فرهنگی و تنظیم‌گری میان جبهه مردمی و دستگاه‌های حاکمیتی از جمله موضوعات ویژه این همایش خواهد بود.

همایش مذکور همچنین به بررسی تحول در نظام آموزش عالی و آموزش و پرورش بر اساس شاخص‌های فرهنگی مکتب امام مجاهد می‌پردازد. علاوه بر این، موضوعاتی همچون حکمرانی هنر متعهد، تنظیم‌گری زیست‌بوم رسانه، مقابله با تهاجم فرهنگی و الگوهای امیدآفرینی در برابر انسدادهای اجتماعی از دیگر مباحث پیش‌روی پژوهشگران خواهد بود.

سازمان‌دهندگان این همایش اعلام کردند که مقالات برتر ارائه شده در این رویداد، در مجلات علمی-پژوهشی معتبر به چاپ خواهند رسید. همچنین تمامی مجموعه مقالات همایش در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه‌سازی خواهد شد که فرصتی استثنایی برای پژوهشگران جهت ارتقای اعتبار علمی آثار خود فراهم می‌آورد.

بر اساس اعلام دبیرخانه، مهلت دریافت چکیده و اصل مقالات تا ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ و زمان برگزاری همایش ۲۲ آذرماه ۱۴۰۵ تعیین شده است.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر، مطالعه جزئیات فراخوان و ارسال آثار می‌توانند به تارنمای همایش به نشانی زیر مراجعه کنند:

emamshahid.sccr.ir

همچنین کانال رسمی همایش در پیام‌رسان بله از طریق نشانی زیر در دسترس است:

https://ble.ir/sccrnewschannel

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