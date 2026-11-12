به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کمیسیون اروپا اعلام کرد که شهروندان اروپایی درخواستی برای تعلیق توافقنامه همکاری میان اتحادیه اروپا و اسرائیل به دلیل نقض حقوق بشر توسط این رژیم ارائه کرده‌اند و این درخواست را بررسی خواهد کرد.

بر اساس گزارش الجزیره انگلیسی، شهروندان اروپایی این درخواست را در ارتباط با جنگ و نسل‌کشی جاری در غزه، کشتارها و حملات خشونت‌بار در کرانه باختری اشغالی و اشغال جنوب لبنان توسط اسرائیل ارائه کرده‌اند.

این طرح به امضای بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از شهروندان ۱۲ کشور عضو اتحادیه اروپا رسیده است که فراتر از حد نصاب لازم برای انجام یک بررسی رسمی محسوب می‌شود.

توافقنامه همکاری اتحادیه اروپا با رژیم صهیونیستی که از سال ۲۰۰۰ لازم‌الاجرا شده، چارچوب اصلی همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان دو طرف را تشکیل می‌دهد. با این حال، بند دوم این توافقنامه تأکید دارد که اجرای کامل آن منوط به پایبندی به اصول دموکراتیک و حقوق بشر از سوی طرفین است؛ بندی که اکنون با توجه به عملکرد تل‌آویو در غزه و کرانه باختری، موضوع اصلی بازنگری شده است.

در ماه‌های اخیر، بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، از جمله ایرلند، اسپانیا، بلژیک و اسلوونی، خواستار تعلیق یا بازنگری فوری این توافقنامه شده بودند.

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