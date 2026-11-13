به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید محمدباقر طباطبایی‌نژاد در مراسمی در حرم مطهر بانوی کرامت، هم‌زمان با ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام‌الله‌علیها، با اشاره به آیه ۱۶۹ سوره آل‌عمران «وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلوا فی سَبیلِ اللَّهِ أَمواتًا بَلْ أَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرزَقونَ» به تبیین جایگاه شهدا و آثار شهادت در قرآن کریم پرداخت.

وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به ابیاتی از حافظ درباره رسیدن به مقام راهبری و کیمیای عشق، شهدا را مصداق انسان‌هایی دانست که از مس وجود خود عبور کرده و به مقام والای بندگی رسیده‌اند و اظهار داشت: شهدا همان رهروانی هستند که راهبر شدند و سالکانی که به کیمیای عشق دست یافتند.

زنده بودن شهدا؛ نخستین اثر شهادت

استاد حوزه علمیه با بیان اینکه خداوند در آیه ۱۶۹ سوره آل‌عمران پنج اثر برای شهادت بیان کرده است، نخستین اثر آن را حیات حقیقی شهید دانست و گفت: برخلاف تصور ظاهری ما که شهادت را پایان زندگی می‌دانیم، خداوند می‌فرماید شهدا مرده نیستند، بلکه زنده‌اند؛ آنان می‌بینند، درک می‌کنند و می‌فهمند، اما انسان‌های به‌ظاهر زنده از درک حقیقت حیات آنان ناتوان‌اند.

وی با اشاره به حکایتی از حجت‌الاسلام‌والمسلمین قرائتی درباره فرزند یک شهید، اظهار داشت: جوانی که در ازدواج با مشکلاتی روبه‌رو شده بود، پس از گلایه از پدر شهیدش در عالم رؤیا او را دید. پدر شهید در پاسخ به گلایه‌های فرزند، از حضور خود در جبهه به فرمان امام خمینی(ره) سخن گفت و در ادامه، با راهنمایی امام خمینی(ره)، زمینه ازدواج این جوان با دختر یکی دیگر از شهدا فراهم شد.

طباطبایی‌نژاد این حکایت را نمونه‌ای از حیات شهدا دانست و تأکید کرد: شهدا زنده‌اند، می‌بینند و به اذن الهی می‌توانند دستگیری کنند.

رزق ویژه الهی؛ دومین اثر شهادت

وی دومین اثر شهادت را بهره‌مندی شهید از رزق ویژه الهی دانست و با اشاره به عبارت «عِندَ رَبِّهِمْ یُرزَقونَ» گفت: شهید در محضر پروردگار از بالاترین رزق‌ها بهره‌مند می‌شود؛ رزقی که فراتر از تصور انسان است.

این استاد حوزه علمیه با اشاره به روایت گفت‌وگوی خداوند با پدر شهید جابر بن عبدالله انصاری، بیان کرد: آن شهید پس از شهادت از خداوند درخواست کرد به دنیا بازگردد تا بار دیگر در راه او جهاد کند و به شهادت برسد؛ اما خداوند بازگشت به دنیا را برخلاف سنت الهی دانست. وی در ادامه درخواست کرد که خداوند به مردم خبر دهد چه رزق و مقامی برای شهدا در نظر گرفته است تا آنان نیز مشتاق این مقام شوند.

وی همچنین با اشاره به آخرین پیام بی‌سیمی شهید مهدی باکری به شهید احمد کاظمی، اظهار داشت: شهید باکری در لحظات پایانی حیات خود از همرزمش خواست به محل حضور او بیاید و شاهد رزق و صفای آن عالم باشد؛ این سخن نشان‌دهنده عظمت مقام و رزقی است که خداوند به شهدا عطا می‌کند.

طباطبایی‌نژاد با اشاره به داستان حبیب نجار در سوره مبارکه یاسین افزود: حبیب نجار پس از دعوت مردم به پیروی از پیامبران الهی به شهادت رسید و بلافاصله خطاب «ادْخُلِ الْجَنَّةَ» را دریافت کرد. او پس از ورود به بهشت گفت: «یا لَیْتَ قَوْمِی یَعْلَمُونَ»؛ ای کاش قوم من می‌دانستند خداوند چه مقام و رزقی به من عطا کرده است.

رسیدن به مقام سرور و شادمانی؛ سومین اثر شهادت

وی سومین اثر شهادت را رسیدن به مقام فرح و شادمانی دانست و با اشاره به آیه «فَرِحینَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ» گفت: شهدا به‌واسطه فضل و رزق الهی به چنان شادی و سروری می‌رسند که تمام وجود آنان را فرا می‌گیرد.

این استاد حوزه علمیه با نقل روایتی از امام صادق علیه‌السلام درباره لحظات پایانی عمر مؤمن اظهار داشت: هنگامی که مؤمن به لحظه مرگ می‌رسد، دو نور را مشاهده می‌کند که دیدن آن‌ها شادی و سروری وصف‌ناشدنی در دل او ایجاد می‌کند.

وی افزود: امام صادق علیه‌السلام در پاسخ به پرسش درباره حقیقت این دو نور، فرمودند آن دو، وجود مقدس پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام هستند که به استقبال مؤمن می‌آیند و او را به جایگاه و ارزش والای خود نزد خداوند آگاه می‌کنند.

بشارت‌های الهی؛ چهارمین اثر شهادت

طباطبایی‌نژاد چهارمین اثر شهادت را دریافت بشارت‌های الهی دانست و گفت: خداوند به شهید درباره جایگاه، خانواده، آخرت و بهشتی که در انتظار اوست بشارت می‌دهد و گاهی نشانه‌هایی از این بشارت‌ها پیش از شهادت در همین دنیا آشکار می‌شود.

وی با اشاره به خاطره فرزند شهید علی‌اکبر رنجبر، از شهدای امنیت و نیروی انتظامی، اظهار داشت: این کودک در مراسم بزرگداشت پدرش نقل کرده بود که پدر به دلیل نداشتن پول کافی نتوانسته بود برای او تلفن همراه بخرد و وعده داده بود پس از هفت روز گوشی خود را به او بدهد؛ اما در روز هفتم خبر شهادت پدر به خانواده رسید.

وی با اشاره به اندوه این کودک و جمله تأثربرانگیز او که گفته بود «من گوشی موبایل نمی‌خواهم، من بابا می‌خواهم»، این خاطره را نمونه‌ای از جلوه‌های بشارت و تقدیر الهی در زندگی شهدا دانست.

ضایع نشدن اجر شهدا؛ پنجمین اثر شهادت

این استاد حوزه علمیه پنجمین اثر شهادت را ضایع نشدن اجر و پاداش شهدا دانست و با اشاره به آیه «وَأَنَّ اللَّهَ لَا یُضِیعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِینَ» تأکید کرد: خداوند اجازه نمی‌دهد خون شهید هدر برود، بلکه به آن برکت می‌دهد و آثار شهادت را در جامعه و تاریخ ماندگار می‌کند.

وی با اشاره به تأثیر خون امام شهید و تحولات ناشی از آن، خاطرنشان کرد: گاهی برکت شهادت یک انسان از دوران حیات و مجاهدت او نیز بیشتر است؛ زیرا خون شهید می‌تواند جامعه‌ای را بیدار کند و مسیر حق را برای نسل‌های آینده روشن سازد.

طباطبایی‌نژاد با اشاره به شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها گفت: بیش از هزار و چهارصد سال از شهادت حضرت صدیقه طاهره می‌گذرد، اما همچنان امت اسلامی بر سر سفره برکت آن شهادت نشسته است. شهادت آن حضرت اسلام و تشیع را زنده نگه داشت و تا ابد راه حق را به حق‌جویان نشان خواهد داد.

وی در پایان با دعا به درگاه خداوند به حق حضرت صدیقه طاهره سلام‌الله‌علیها، خواستار قرار گرفتن مردم در مسیر شهدا و دور ماندن از ضایع کردن خون آنان شد و سخنان خود را با اشاره به مظلومیت حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها و رنج‌ها و مصائب آن حضرت پس از رحلت پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله به پایان رساند.