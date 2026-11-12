به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله رمضانی، نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری و دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، با حضور در منزل حجت‌الاسلام والمسلمین محمدابراهیم رفعتی، از روحانی مجروح رشتی که اوایل مهرماه امسال مقابل مسجد حضرت امیرالمؤمنین(ع) محله حافظ‌آباد مورد حمله و ضرب‌وشتم با سلاح سرد قرار گرفته بود، عیادت کرد.

آیت‌الله رمضانی در این دیدار، ضمن جویا شدن از وضعیت جسمانی و روند درمان حجت‌الاسلام رفعتی، با ابراز تأسف از وقوع این حادثه، بر ضرورت حفظ حرمت عالمان دینی و روحانیون و جایگاه آنان در جامعه تأکید کرد و حضور و حمایت از آسیب‌دیدگان چنین حوادثی را از مسئولیت‌های اجتماعی و اخلاقی دانست.

وی با اشاره به جایگاه روحانیت در هدایت دینی و فرهنگی جامعه اظهار کرد: روحانیون در طول تاریخ همواره در مسیر ترویج معارف اسلامی، تقویت باورهای دینی و خدمت به مردم نقش‌آفرین بوده‌اند و تعرض به آنان، رفتاری محکوم و مغایر با ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی است.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) همچنین با تأکید بر ضرورت برخورد مسئولانه با عوامل ایجاد ناامنی و خشونت خاطرنشان کرد: حفظ امنیت و آرامش عمومی از وظایف مهم دستگاه‌های مسئول است و لازم است چنین حوادثی با جدیت از سوی مراجع انتظامی و قضایی پیگیری شود تا ضمن برخورد قانونی با عاملان آن، از تکرار موارد مشابه جلوگیری شود.



حجت‌الاسلام والمسلمین محمدابراهیم رفعتی از روحانیون شناخته‌شده شهر رشت است که اوایل مهرماه امسال، مقابل مسجد حضرت امیرالمؤمنین(ع) در محله حافظ‌آباد این شهر، از سوی فردی ۳۹ ساله و دارای سابقه اعتیاد به مواد مخدر، مورد اهانت، فحاشی و حمله با سلاح سرد (قمه) قرار گرفت و بر اثر ضرب‌وشتم شدید مجروح شد.



عامل این حادثه کمتر از ۴۸ ساعت پس از وقوع حمله دستگیر شد و روند رسیدگی قضایی به پرونده وی همچنان در جریان است.



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