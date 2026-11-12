به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ چهل‌ونهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب کویت در روز چهارشنبه ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶ برابر با ۲۷ آبان ۱۴۰۵ با مشارکت ۵۹۲ نهاد و مؤسسه از ۳۴ کشور عربی و خارجی آغاز می‌شود. قطر در این دوره مهمان افتخاری است. این نمایشگاه تا روز شنبه ۲۸ نوامبر ۲۰۲۶ برابر با ۷ آذر ۱۴۰۵ در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی در منطقه «مشرف» و با شعار «می‌خوانیم... و تعالی می‌یابیم» ادامه خواهد داشت.

خلیفه الوقیان؛ چهره ویژه دوره چهل‌ونهم

«خلیفه الوقیان» شاعر و پژوهشگر کویتی به پاس فعالیت‌هایش در عرصه شعر، پژوهش ادبی و فرهنگی، به‌عنوان چهره ویژه دوره جدید نمایشگاه بین‌المللی کتاب، انتخاب شده است. او در طول فعالیت حرفه‌ای خود تجربه‌ای اندوخته که نویسندگی خلاقانه را با مطالعات انتقادی و پژوهش درباره ادبیات عرب و فرهنگ کویت پیوند می‌دهد.

الوقیان که در سال ۱۹۴۱ میلادی متولد شده، مدرک دکترای زبان و ادبیات عربی را از دانشگاه «عین‌شمس» دریافت کرده و سمت دبیرکل معاون شورای ملی فرهنگ، هنر و ادبیات کویت را نیز برعهده داشته است.

از آثار او می‌توان به کتاب‌های «دریانوردان همراه باد»، «مسئله عربی در شعر کویت» و «شعر بحتری: پژوهشی هنری» اشاره کرد. مجموعه شعر «خروج از دایره» و دیوان «حاصل باد» نیز از دیگر آثار اوست.

قطر با غرفه‌ای الهام‌گرفته از معماری سنتی

قطر در این دوره با غرفه‌ای که وزارت فرهنگ این کشور بر آن نظارت دارد، حضور خواهد یافت. طراحی غرفه با الهام از عناصر معماری سنتی قطر انجام شده و مجموعه‌ای از آثار فکری، ادبی و فرهنگی این کشور را دربر می‌گیرد.

بر اساس اعلام وزارت فرهنگ قطر که خبرگزاری قطر آن را منتشر کرده است، برنامه حضور این کشور شامل نشست‌ها، سخنرانی‌ها و شب‌های شعر خواهد بود. همچنین گروه موسیقی محلی قطر با اجرای هنر «عرضه» و نمونه‌هایی از هنرهای سنتی این کشور در نمایشگاه حضور خواهد داشت.

بااین‌حال، در اطلاعیه منتشرشده نام شرکت‌کنندگان یا عناوین نشست‌ها اعلام نشده است.

نام‌گذاری سه سالن به نام چهره‌های فرهنگی کویت

توجه به حافظه فرهنگی کویت در این دوره از نمایشگاه کتاب با نام‌گذاری سه سالن به نام چهره‌های ادبی و فرهنگی این کشور نیز ادامه یافته است.

این سه سالن به نام‌های «عبدالله الفرج» شاعر، «موضی العبیدی» شاعر زن و «احمد البشر الرومی» مورخ، نام‌گذاری شده‌اند تا از جایگاه آنان در تاریخ ادبیات و فرهنگ کویت تجلیل شود.

بیش از ۶۰ برنامه فرهنگی و تخصصی

برنامه فرهنگی جانبی نمایشگاه بین‌المللی کتاب کویت، بیش از ۶۰ فعالیت را شامل می‌شود که در قالب نشست‌های فکری، شب‌های شعر، کارگاه‌ها و دیدارهای آزاد در کافه فرهنگی برگزار خواهند شد.

برنامه‌هایی ویژه کودکان و نوجوانان و همچنین فعالیت‌هایی برای گروه‌های مختلف مخاطبان از جمله افراد دارای معلولیت نیز در نظر گرفته شده است.

این نمایشگاه همچنین میزبان برنامه‌ای تخصصی برای ناشران عرب خواهد بود که در آن موضوعاتی همچون مالکیت فکری، قوانین و مقررات حقوقی، بازاریابی و توزیع بررسی می‌شود. تأثیر فناوری و هوش مصنوعی بر صنعت نشر، توسعه کسب‌وکار و ایجاد همکاری‌های مشترک نیز از دیگر محورهای این برنامه تخصصی است.

عرضه بیش از ۲۴۸ هزار عنوان کتاب

در بخش کتاب‌ها و آثار منتشرشده، این دوره از نمایشگاه کتاب کویت بیش از ۲۴۸ هزار عنوان را دربر می‌گیرد که بیش از ۲۲ هزار عنوان از آنها آثار تازه منتشرشده در سال ۲۰۲۶ میلادی هستند.

کتاب‌های کودک نیز با بیش از ۴۲ هزار عنوان در نمایشگاه حضور خواهند داشت.

بر اساس آمار شورای ملی فرهنگ، هنر و ادبیات کویت که برگزارکننده این نمایشگاه است، در مجموع ۵۹۲ نهاد و مؤسسه از ۳۴ کشور در این رویداد شرکت می‌کنند. از این میان، ۱۹ کشور عربی و ۱۵ کشور غیرعربی هستند.

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