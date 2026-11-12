به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله رضا رمضانی شامگاه پنج‌شنبه، ۲۱ آبان ۱۴۰۵ در مراسم عزاداری شب شهادت حضرت زهرا(س) که در مسجد حاج صمدخان رشت برگزار شد، با اشاره به جایگاه والای این بانوی بزرگ اسلام و با بیان اینکه حضرت زهرا(س) انسانی معصوم، مطهر و برخوردار از مقامی فراتر از درک معمول بشر هستند، اظهار داشت: عظمت شخصیت ایشان به‌گونه‌ای است که انسان نمی‌تواند به همه ابعاد وجودی آن حضرت احاطه پیدا کند، اما این محدودیت در شناخت کامل مقام معنوی، مانع بهره‌گیری از سیره و الگوهای عملی زندگی ایشان نیست.



دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به جایگاه ویژه حضرت فاطمه زهرا(س) در معارف اهل‌بیت(ع) تصریح کرد: در روایات، مقام آن حضرت به‌عنوان جایگاه قدس الهی و یکی از برگزیدگان ویژه خداوند معرفی شده است و این جایگاه نشان‌دهنده عظمت حقیقت وجودی ایشان است.



وی با اشاره به ارتباط حضرت زهرا(س) با فرشتگان و دریافت معارف الهی پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) خاطرنشان کرد: در این دوره، فرشته الهی با حضرت سخن می‌گفت و امیرالمؤمنین علی(ع) مطالب و معارفی را که به ایشان منتقل می‌شد، ثبت می‌کردند. مجموعه این معارف در اثری به نام «مصحف فاطمه(س)» گردآوری شده است که از گنجینه‌های ارزشمند معارف اهل‌بیت(ع) به شمار می‌رود.



آیت‌الله رمضانی با اشاره به تأکید امام خمینی(ره) بر عظمت این مقام، افزود: ارتباط حضرت زهرا(س) با فرشته وحی و دریافت معارف الهی، از ویژگی‌های برجسته شخصیت ایشان است و ابعادی از این حقیقت وجودی، فراتر از فهم و درک معمول انسان‌ها قرار دارد.



عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه برخی آیات و روایات نیز به جایگاه ویژه حضرت زهرا(س) اشاره دارند، گفت: عظمت مقام آن حضرت به این معنا نیست که شناخت و الگوگیری از ایشان برای انسان‌ها ناممکن باشد؛ بلکه باید میان شناخت کامل حقیقت قدسی و شناخت ابعاد عملی و قابل پیروی زندگی ایشان تفاوت قائل شد.



دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با تأکید بر اینکه حضرت زهرا(س) تنها الگوی زنان نیستند، اظهار کرد: این بانوی بزرگ اسلام برای دختران، زنان، مادران و مردان و در حقیقت برای همه بشریت الگو هستند و می‌توان در عرصه‌های مختلف زندگی از سیره ایشان بهره گرفت.



وی افزود: بانوانی که حضرت فاطمه زهرا(س) را معلم و الگوی خود قرار می‌دهند، می‌توانند در تربیت نسل آینده و حرکت جامعه به سوی تمدن اسلامی نقش برجسته‌ای داشته باشند. این نقش از محیط خانواده آغاز می‌شود و با تعلیم، تربیت و اثرگذاری اجتماعی گسترش می‌یابد.



آیت‌الله رمضانی با اشاره به ضرورت توجه به ابعاد مختلف الگوپذیری از حضرت زهرا(س) تصریح کرد: نباید شخصیت ایشان را صرفاً در یک یا چند ویژگی محدود کنیم؛ بلکه باید در زمینه‌های معرفت، بندگی، اخلاق، معنویت، تربیت، علم، فرهنگ، سیاست، بصیرت، آگاهی‌بخشی، ولایت‌پذیری، تکلیف‌شناسی و مسئولیت اجتماعی از آن حضرت الگو بگیریم.



وی با بیان اینکه نخستین نیاز انسان، شناخت خداوند و توجه به نعمت‌های الهی است، اظهار کرد: انسان باید هم منعم و بخشنده نعمت‌ها را بشناسد و هم نسبت به نعمت‌هایی که در اختیار دارد آگاه و شکرگزار باشد.



دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) افزود: حضرت زهرا(س) در معرفت الهی، شناخت نعمت‌ها و شکرگزاری در برابر پروردگار، الگویی برای همه انسان‌ها هستند. بشر باید بداند که وجود و همه داشته‌های او از خداوند است و رشد حقیقی زمانی اتفاق می‌افتد که این شناخت در زندگی و رفتار انسان تجلی پیدا کند.



نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگتن رهبری با تأکید بر اهمیت معرفت و بندگی خداوند خاطرنشان کرد: انسان نباید تنها به شناخت ظاهری و مادی زندگی بسنده کند، بلکه باید در مسیر شناخت حقیقت، توحید و عبودیت حرکت کند؛ چراکه سعادت انسان در گرو ارتباط آگاهانه با خداوند و ادای حق بندگی است.



وی با اشاره به جایگاه حضرت زهرا(س) در بندگی و اطاعت خداوند گفت: آن حضرت در عبادت و طاعت الهی به جایگاهی برجسته رسیده بودند و امیرالمؤمنین علی(ع) نیز در توصیف همراهی ایشان، از حضرت زهرا(س) به‌عنوان بهترین یاور در مسیر اطاعت خداوند یاد کرده‌اند.



آیت‌الله رمضانی با بیان اینکه الگوگیری از حضرت زهرا(س) باید در رفتار و سبک زندگی انسان نمایان شود، افزود: بندگی خداوند تنها یک ادعا نیست، بلکه باید در تصمیم‌ها، رفتارها، مسئولیت‌پذیری و شیوه زندگی افراد نمود پیدا کند.



دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به اهمیت ساده‌زیستی در زندگی حضرت زهرا(س) اظهار کرد: یکی از ابعاد مهم سیره آن حضرت، پرهیز از تجمل‌گرایی و مصرف‌گرایی غیرضروری است؛ موضوعی که در شرایط امروز جامعه نیز باید مورد توجه قرار گیرد.



عضو مجلس خبرگان رهبری با انتقاد از گسترش مصرف‌گرایی کاذب و تجمل‌خواهی در برخی خانواده‌ها افزود: ارزش انسان و جایگاه اجتماعی او نباید با میزان مصرف، تنوع پوشاک و نمایش امکانات مادی سنجیده شود. خانواده‌ها باید به‌جای گرفتار شدن در خواسته‌های غیرضروری، به تقویت معنویت، محبت، آرامش و تربیت صحیح فرزندان توجه کنند.



وی تأکید کرد: ساده‌زیستی به معنای نادیده گرفتن شرایط و امکانات زندگی امروز نیست، بلکه به معنای پرهیز از اسراف و دلبستگی به ظواهر و توجه به ارزش‌های اصیل انسانی و الهی است.



دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به جایگاه علمی حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار کرد: آن حضرت در پاسخ‌گویی به پرسش‌های علمی و دینی جایگاهی برجسته داشتند و با حوصله و دقت به پرسش‌های مراجعه‌کنندگان پاسخ می‌دادند؛ به‌گونه‌ای که پرسشگران از عمق و دقت پاسخ‌های ایشان بهره‌مند می‌شدند.



آیت‌الله رمضانی با تأکید بر اینکه زنان و مردان باید در مسیر کسب علم و معرفت گام بردارند، افزود: جامعه‌ای که علم و ایمان را در کنار یکدیگر تقویت کند، به رشد و تعالی دست خواهد یافت. اگر بانوان در کنار مردان به علم‌آموزی و معرفت‌افزایی توجه کنند، هم خانواده و هم جامعه از آثار آن بهره‌مند خواهند شد.



وی با اشاره به اهمیت تربیت نسل آینده خاطرنشان کرد: خانواده‌ها باید همان‌گونه که برای پوشاک، خوراک و نیازهای مادی فرزندان خود برنامه‌ریزی می‌کنند، برای تربیت فکری، اخلاقی و معنوی آنان نیز اهمیت قائل شوند و زمینه رشد علمی و ایمانی نسل آینده را فراهم کنند.



دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع)، ایمان و علم را از پایه‌های اساسی رشد جامعه دانست و گفت: ایمان، توحید، بهره‌گیری از هدایت پیامبران و پذیرش ولایت، از ارکان مهم حرکت انسان در مسیر کمال و شکل‌گیری جامعه الهی هستند.



وی با انتقاد از برداشت‌های نادرست درباره مفهوم آزادی و جایگاه زن در برخی جریان‌های فکری غرب اظهار کرد: در نگاه اسلامی، آزادی به معنای رهایی انسان از سلطه، هواهای نفسانی و زنجیرهای وابستگی است؛ اما برخی جریان‌ها با تغییر معنای آزادی، آن را به برهنگی و بی‌قیدی تقلیل داده‌اند.



وی افزود: زن در نگاه اسلام شخصیتی مستقل، برخوردار از کرامت و دارای نقش‌های مهم انسانی، تربیتی، علمی و اجتماعی است و نباید به ابزاری برای تأمین خواسته‌ها و منافع دیگران تبدیل شود.



آیت‌الله رمضانی با تأکید بر ضرورت حفظ جایگاه حقیقی زن تصریح کرد: حضرت زهرا(س) الگویی برای معرفی هویت واقعی زن هستند؛ الگویی که در آن علم، معرفت، عفاف، بندگی، اخلاق و نقش‌آفرینی اجتماعی در کنار یکدیگر معنا پیدا می‌کنند.



نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به ابعاد سیاسی زندگی حضرت فاطمه زهرا(س) گفت: الگوگیری از آن حضرت نباید تنها به برگزاری مراسم عزاداری، توسل و ابراز ارادت محدود شود؛ بلکه باید ابعاد سیاسی و اجتماعی زندگی ایشان نیز مورد توجه قرار گیرد.



وی افزود: حضرت زهرا(س) در آگاهی‌بخشی به جامعه، بیدار کردن وجدان‌های خفته و دفاع از جایگاه ولایت، الگویی برجسته هستند. ولایت‌پذیری آن حضرت از عمیق‌ترین و دقیق‌ترین جلوه‌های سیره ایشان است و باید برای جامعه امروز نیز مورد توجه قرار گیرد.



دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به غربت امیرالمؤمنین علی(ع) پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) خاطرنشان کرد: حضرت زهرا(س) از فاصله گرفتن جامعه از امام و ولیّ خود رنج می‌بردند و موضع‌گیری و اندوه ایشان در برابر این انحراف، نشان‌دهنده عمق معرفت و پایبندی آن حضرت به ولایت بود.



آیت‌الله رمضانی تأکید کرد: جامعه اسلامی برای دستیابی به سعادت، به زیست جمعی مؤمنانه و حرکت در مسیر ولایت نیاز دارد. مؤمنان باید به‌جای تضعیف یکدیگر، دستگیر هم باشند و با همدلی، همکاری و مسئولیت‌پذیری، الگویی از زندگی مؤمنانه را به جامعه بشری معرفی کنند.



وی با اشاره به توجه حضرت زهرا(س) به مسئولیت‌های فردی و معنوی اظهار کرد: آن حضرت در شناخت وظیفه و عمل به تکالیف الهی، الگویی برجسته بودند و حتی در لحظات مهم زندگی شخصی نیز به آمادگی برای ملاقات با خداوند و توجه به سرنوشت اخروی خود می‌اندیشیدند.



دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به شب ازدواج حضرت زهرا(س) و امیرالمؤمنین علی(ع) افزود: در نقل‌های تاریخی آمده است که حضرت در آغاز زندگی مشترک نیز به یاد آخرت و ضرورت آمادگی برای حضور در پیشگاه خداوند بودند و بر دعا، نماز و عبادت تأکید داشتند.



وی با بیان اینکه انسان در برابر تربیت فکری، اخلاقی و معنوی فرزندان خود مسئول است، تصریح کرد: خانواده‌ها و همچنین نظام اسلامی در قبال تربیت انسان و فراهم کردن زمینه رشد معنوی جامعه وظیفه دارند و نباید این مسئولیت مهم را نادیده بگیرند.



آیت‌الله رمضانی با اشاره به شرایط حساس جامعه و فرصت‌های پیش‌روی کشور اظهار کرد: جامعه امروز در موقعیتی مهم قرار دارد و باید قدر این فرصت را بداند. ملت ایران برای حفظ آرمان‌های خود هزینه‌های فراوانی پرداخته و شهدای ارزشمندی را تقدیم کرده است؛ ازاین‌رو نباید اجازه داد این فرصت‌ها بدون تحول و اصلاح در عرصه‌های مختلف از دست برود.



وی با تأکید بر مسئولیت علما، استادان، مبلغان، مجتهدان و فعالان فرهنگی در تربیت نسل جدید افزود: همه کسانی که در عرصه تعلیم و تربیت مسئولیت دارند باید برای آشنایی نسل جوان با معارف دینی، ارزش‌های الهی و سیره اهل‌بیت(ع) تلاش کنند.



دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) خاطرنشان کرد: اگر از فرصت‌های موجود برای اصلاح سبک زندگی، تقویت ایمان، تربیت نسل و گسترش آگاهی و بصیرت استفاده نکنیم، در برابر مسئولیت‌های خود پاسخگو خواهیم بود و زمینه لازم برای حرکت جامعه به سوی اهداف الهی و فراهم‌سازی مقدمات ظهور نیز به‌درستی شکل نخواهد گرفت.



وی در پایان، با برشمردن ابعاد گوناگون شخصیت حضرت زهرا(س)، از معرفت، بندگی، توحید، اخلاق، زهد، انس با قرآن، علم، تربیت، فرهنگ، سیاست، هدایت و رهبری گرفته تا بصیرت، آگاهی‌بخشی، کنشگری اجتماعی، ولایت‌پذیری، تکلیف‌شناسی و ساده‌زیستی، تأکید کرد: باید در همه این عرصه‌ها از حضرت فاطمه زهرا(س) الگو بگیریم و این سیره را در زندگی فردی و اجتماعی خود جاری کنیم.

گفتنی است، در این مراسم معنوی، پیکر مطهر یک شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس نیز حضور داشت و عزاداران حضرت فاطمه زهرا(س) با ادای احترام به مقام شامخ این شهید والامقام، یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را گرامی داشتند.

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