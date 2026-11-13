به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای مسلح یمن موفق شدند به خط ساحلی متصل‌کننده استان‌های عدن و لحج و جنوب تنگه باب‌المندب برسند و با این پیشروی، واقعیت نظامی تازه‌ای را رقم بزنند. این تحولات، گروه‌های همسو با عربستان را در مناطق «السقیا» و «رأس‌العاره» در جنوب تنگه تنگه باب‌المندب با دو گزینه اسارت یا عقب‌نشینی بدون سلاح روبه‌رو کرده است.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان با وجود ده‌ها حمله هوایی عربستان با هدف به تأخیر انداختن پیشروی نیروهای مسلح یمن، گزارش‌ها از رسیدن طلایه‌داران این نیروها به خط ساحلی متصل‌کننده استان‌های عدن و لحج حکایت دارد. منابع وابسته به این نیروها تأکید کرده‌اند که مسیر اصلی تدارکاتی مورد استفاده گروه‌های مسلح همسو با عربستان اکنون تحت کنترل آنها قرار گرفته است.

پیش‌تر نیز نیروهای مسلح یمن موفق شده بودند که مناطق «غیل البریر»، «هویرِب» و اردوگاه «خرز» را در بخش «المضاربه» در غرب استان لحج به کنترل خود درآورند. این تحولات هم‌زمان با پیشروی نیروهای آنها از محور مقابل به سمت اردوگاه «خرز» و منطقه «خور عمیره» در حدفاصل عدن و لحج، رخ داده است.

درگیری‌های شدید در اطراف اردوگاه خرز

منابع میدانی به روزنامه «الأخبار» گزارش دادند که روز گذشته در چندین محور نزدیک اردوگاه خرز درگیری‌های شدیدی رخ داد. این درگیری‌ها پس از آن آغاز شد که نیروهای مسلح یمن، کنترل چاه «التوانی» را به دست گرفتند و به اردوگاه خرز نزدیک شدند. اردوگاهی که پایگاه پشتیبانی نظامی نیروهای تحت حمایت عربستان به شمار می‌رود و شمار زیادی انبار سلاح و انواع مهمات در آن وجود دارد.

نیروهای مسلح یمن پیش‌تر نیز شش عملیات تهاجمی با استفاده از موشک‌های بالستیک علیه تجمعات نظامی «تیپ‌های العمالقه» و «نیروهای سپر وطن» در منطقه خرز و مواضع دیگری در رأس‌العاره و خرز انجام داده بودند.

سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که این عملیات به کشته شدن ده‌ها نفر از نیروهای مورد حمایت عربستان، منجر شده است.

فراخوان نیروهای مسلح یمن برای تسلیم نیروهای محاصره‌شده

درحالی‌که منابع جنوبی، پیشروی نیروهای مسلح یمن به سمت خط ساحلی را یک رخنه توصیف می‌کنند، گروه‌های همسو با عربستان می‌گویند همچنان در مناطق السقیا و رأس‌العاره حضور دارند و قصد عقب‌نشینی ندارند. این گروه‌ها همچنین اعلام کرده‌اند که دریافت پشتیبانی نظامی از طریق دریا را آغاز کرده‌اند.

در همین چارچوب، منابع میدانی آگاه در استان لحج تأیید کردند که نیروهای مسلح یمن از طریق بلندگوها و دستگاه‌های ارتباطی از عناصر باقی‌مانده گروه‌های سلفی در مناطق السقیا و رأس‌العاره خواسته‌اند سلاح‌های خود را زمین بگذارند و جانشان را نجات دهند.

«محمد الفرح» عضو شورای سیاسی جنبش انصارالله یمن نیز تأیید کرد که ده‌ها نفر از نیروهای وابسته به تیپ دوم «العمالقه» در یکی از جبهه‌های منطقه المضاربه محاصره شده‌اند و تلاش‌ها برای شکستن محاصره آنها ناکام مانده است.

او در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس افزود که نیروهای مسلح یمن به پیشروی خود در جبهه‌های لحج، المضاربه و رأس‌العاره ادامه می‌دهند و صفوف دشمن دچار آشفتگی و سردرگمی شده است.

الفرح همچنین از عقب‌نشینی گسترده نیروهای مورد حمایت عربستان از مناطق «خرز»، «الشط»، تقاطع «الصریح»، «المحاوله» و «الشقیقه» به سمت «خور عمیره» خبر داد.

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