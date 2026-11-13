به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان در مراسم عزاداری شب شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها که در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها برگزار شد، با اشاره به آیات قرآن کریم درباره عذاب جاودانه ستمگران، اظهار داشت: قرآن کریم در بیان عذاب کسانی که ظلم کرده‌اند، بر این نکته تأکید می‌کند که جزای آنان متناسب با اعمال خودشان است. این آیات نشان می‌دهد که نباید نسبت به عمق دشمنی و میزان ظلم برخی افراد و جریان‌ها دچار ساده‌انگاری شد.

استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر اینکه دشمن‌شناسی از آموزه‌های مهم دینی است، افزود: برخی افراد حتی در عرصه سیاست نیز نمی‌توانند دشمنی دشمنان را باور کنند و تصور می‌کنند با عقب‌نشینی و کوتاه‌آمدن می‌توان به دوستی رسید؛ درحالی‌که قرآن کریم از وجود دشمنان سرسخت پیامبران در جوامع مختلف خبر می‌دهد و مؤمنان را به هوشیاری در برابر آنان فرامی‌خواند.

وی با اشاره به ضرورت تقویت آموزش دشمن‌شناسی در نظام آموزشی کشور تصریح کرد: حوزه‌های علمیه باید نسبت به محتوای آموزش دینی در مدارس حساس باشند و برای تقویت مباحثی همچون دشمن‌شناسی، شناخت کفر و شرک و آگاهی از شیوه‌های مقابله با دشمنان اهتمام بیشتری داشته باشند؛ چراکه دانش‌آموزی که دشمن و نقشه‌های او را نشناسد، در برابر ترویج سبک زندگی مخالف ارزش‌های دینی نیز آسیب‌پذیر خواهد بود.

پناهیان با اشاره به نقش دشمنان پنهان در زندگی انسان، به مسئله شیطان و وسوسه‌های او پرداخت و گفت: خداوند برای تربیت و تقویت هوشیاری انسان، دشمنی نامرئی به نام ابلیس را معرفی کرده است؛ دشمنی که انسان را می‌بیند، از نقاط ضعف او آگاه است و تلاش می‌کند از طریق وسوسه، او را از مسیر حق منحرف کند. شناخت این دشمن و پناه‌بردن به خداوند، زمینه‌ای برای شناخت و مقابله با دشمنان آشکار نیز فراهم می‌کند.

وی با استناد به روایات اهل‌بیت علیهم‌السلام، بر ضرورت مراقبت معنوی در هنگام طلوع و غروب آفتاب تأکید کرد و افزود: در روایات توصیه شده است که انسان در این دو زمان بیشتر به یاد خدا باشد و از شر شیطان و سپاهیان او به خداوند پناه ببرد. همچنین خانواده‌ها باید نسبت به مراقبت معنوی فرزندان خود در این ساعات توجه بیشتری داشته باشند.

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به روایات مربوط به استعاذه و پناه‌بردن پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله به خداوند برای حفظ امام حسن و امام حسین علیهماالسلام، خاطرنشان کرد: آموزه‌های اهل‌بیت علیهم‌السلام بر ضرورت شناخت آسیب‌ها و پناه‌بردن آگاهانه به خداوند در برابر عوامل تهدیدکننده تأکید دارند.

وی با بیان اینکه همه دشمنی‌ها صرفاً بر اساس منافع مادی شکل نمی‌گیرند، به تفاوت دشمنی منفعت‌طلبانه و دشمنی برخاسته از حسادت اشاره کرد و گفت: گاهی دشمن به دلیل تهدیدشدن منافع خود حاضر به مذاکره و معامله است، اما دشمنی که از حسادت و کینه‌توزی سرچشمه می‌گیرد، حتی ممکن است از منافع خود بگذرد تا طرف مقابل را از بین ببرد؛ ازاین‌رو شناخت ماهیت دشمن در نحوه مواجهه با او اهمیت دارد.

پناهیان در ادامه، با اشاره به مظلومیت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، یکی از پیام‌های مهم واقعه شهادت آن حضرت را ضرورت شناخت دشمن و پرهیز از غفلت در برابر جریان‌های معارض دانست و اظهار داشت: نباید تصور کرد همه افراد جامعه مدینه در برابر حوادث پس از رحلت پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله دشمن اهل‌بیت بودند؛ بسیاری از افراد ممکن است به اهل‌بیت محبت داشته باشند، اما به دلیل ساده‌اندیشی و باور نکردن عمق دشمنی جریان‌های معارض، در برابر حوادث سکوت کنند یا واکنش به‌موقع نداشته باشند.

وی مخفی‌بودن قبر مطهر حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها را از نشانه‌های مظلومیت و مبارزه آن حضرت دانست و با اشاره به ماجرای تلاش برخی افراد برای نبش قبر، به واکنش قاطع امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام اشاره کرد و گفت: حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها با وصیت به مخفی‌ماندن محل دفن خود، پیام مهمی از مظلومیت و اعتراض تاریخی خویش به یادگار گذاشتند.

سخنران حرم مطهر با اشاره به نقش مجالس عزاداری در زنده نگه‌داشتن حقیقت تاریخ اسلام، تأکید کرد: عزاداری‌های حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام و حضور مستمر مردم در این مجالس، موجب زنده‌ماندن پیام عاشورا و جلوگیری از تحریف تاریخ شده است؛ درحالی‌که مظلومیت حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها ابعاد و ناگفته‌هایی دارد که بازخوانی آن برای بسیاری از مخاطبان دشوار است.

حجت‌الاسلام والمسلمین پناهیان در پایان، با تأکید بر ضرورت تربیت انسان‌های مؤمن، هوشیار و مسئولیت‌پذیر، خاطرنشان کرد: اخلاق دینی نباید به معنای ضعف و بی‌تفاوتی در برابر دشمن باشد؛ مؤمن باید در کنار محبت و معنویت، از قدرت تشخیص، مراقبت و توان دفاع از حق برخوردار باشد.