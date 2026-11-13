به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از انهدام یک رادار هشدار زودهنگام متعلق به نیروهای آمریکایی در بحرین خبر داد و اعلام کرد که این اقدام در پاسخ به تجاوز هوایی صورت گرفته است که یک برج مخابراتی در منطقه سیریک را هدف قرار داده بود.

روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد که رزمندگان نیروی هوافضای سپاه، ساعاتی پیش، یک رادار هشدار زودهنگام متعلق به نیروهای آمریکایی در جزیره بحرین را هدف قرار داده و منهدم کردند. این اقدام در پاسخ به تجاوز هوایی علیه برج مخابراتی در منطقه سیریک انجام شد.

سپاه پاسداران در ادامه اعلام کرد که این حمله، هشداری جدی به دشمن آمریکایی برای توقف تحرکات هوایی و عملیات قاچاق نفت در تنگه هرمز به شمار می‌رود.

در این بیانیه همچنین تأکید شده است که نیروی هوافضای سپاه پاسداران برای پاسخ‌گویی بدون محدودیت جغرافیایی در صورت تکرار تخلفات و تجاوزها، در آمادگی کامل قرار دارد.

سپاه همچنین هشدار داد که شرکت‌های متخلفی که در مسیر دشمن حرکت کنند، با اقدامات و مجازات‌های شدیدتری مواجه خواهند شد.

شب گذشته نیز خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) گزارش داد که شهر سیریک در استان هرمزگان، واقع در جنوب ایران، هدف حمله هوایی دشمن قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، حمله مذکور ماهیت نظامی داشته است، اما جزئیات بیشتری درباره میزان خسارات یا تلفات احتمالی آن منتشر نشد.

انفجار یک کشتی حامل گاز

سپاه پاسداران همچنین اعلام کرد که یک کشتی حامل گاز طبیعی مایع (LNG) ساعاتی پیش تلاش کرده بود از مسیر جنوبی غیرمجاز و خطرناک در شرق تنگه هرمز عبور کند، اما با نادیده گرفتن هشدارهای مکرر، با یک مین دریایی برخورد کرد و در پی آن انفجاری شدید رخ داد.

سپاه در این باره افزود: این کشتی از سرنوشت نفتکش‌هایی که پیش‌تر منفجر شده بودند، عبرت نگرفت و برای عبور از تنگه هرمز به استفاده از حمایت جنگنده‌های آمریکایی متوسل شد. بی‌آنکه بداند مین‌های دریایی هنگام هدف قرار دادن کشتی‌ها، با نیروهای آمریکایی هماهنگی نمی‌کنند.

نیروی دریایی سپاه پاسداران با تأکید بر اینکه تنگه هرمز تحت مدیریت قاطع و سخت‌گیرانه قرار دارد، هشدار داد هر کشتی‌ که برای نقض مقررات ایران در این تنگه تلاش کند، هشدارهای مرکز کنترل تردد دریایی را نادیده بگیرد و از مسیرهای غیرمجاز و خطرناک عبور کند، به سرنوشت کشتی‌های قبلی دچار خواهد شد.

وحیدی: کوچک‌ترین تجاوز با ضربات سهمگین پاسخ داده می‌شود

در همین ارتباط، فرمانده کل سپاه پاسداران در سخنانی که امروز در جریان حضور در مراسم تشییع پیکر ۱۱۰ شهید گمنام در تهران ایراد کرد، تأکید کرد که دشمن باید از شکست‌های پیاپی خود درس بگیرد. در غیر این صورت، درس‌های بزرگ‌تری در انتظار او خواهد بود.

وی افزود: کوچک‌ترین تعدی با ضرباتی سهمگین و دردناک پاسخ داده خواهد شد.

همچنین سرلشکر ایزدی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، اعلام کرد که نیروهای مسلح ایران، صرف‌نظر از سطح یا نوع تهدید، پاسخی فوری خواهند داد که متجاوزان را پشیمان خواهد کرد.

وی تأکید کرد که نیروهای مسلح ایران بدون هیچ محدودیت جغرافیایی، ریشه‌های ظلم و استکبار را درهم خواهند شکست.

ایزدی همچنین با اشاره به توان بازدارندگی نیروهای مسلح ایران گفت که این توان به سطحی رسیده است که فرماندهان یگان‌های خط مقدم نیروی موشکی می‌توانند موشک‌هایی با کلاهک‌های جنگی به وزن دو تن را به سمت اهدافی در فاصله ۱۵۰۰ کیلومتری شلیک کنند تا نقشه‌های دشمن برای ضربه زدن به امنیت و اقتدار ایران را خنثی کنند.

ترامپ: به توافق با ایران نیازی نداریم

در مقابل، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا نیازی به توافق با ایران ندارد.

وی همچنین به جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا که در تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ علیه ایران نقش داشته است، دستور داد تمام توجه و تمرکز خود را بر موضوعات مربوط به جرایم و فساد ادعایی در شهرها و ایالت‌های تحت مدیریت دموکرات‌ها معطوف کند.

این دستور ترامپ یک روز پس از آن صادر شد که روزنامه «وال‌استریت ژورنال» گزارشی منتشر کرد مبنی بر اینکه جی‌دی ونس در حال بررسی انجام مذاکرات مستقیم صلح با یک مقام امنیتی ایرانی بوده است.

این اتفاق همچنین یک هفته پس از آن رخ داد که معاون رئیس‌جمهور آمریکا، جنگ پرهزینه علیه ایران را یکی از دلایل شکست سنگین جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای دانست.

اظهارات اخیر ترامپ نشان‌دهنده تغییر لحن اوست؛ چراکه وی طی هفته‌های گذشته اعلام کرده بود ایران پس از انتخابات آمریکا، آمادگی بیشتری برای دستیابی به توافق در مناقشه‌ای خواهد داشت که هشت ماه ادامه یافته است.

ترامپ در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: ما به توافق با ایران نیازی نداریم. آن روزها مدت‌هاست که گذشته است. پول آن‌ها در اختیار ماست؛ صدها میلیارد دلار، و تنگه آن‌ها نیز در اختیار ماست.

وی در این اظهارات به تنگه هرمز اشاره داشت.

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