به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع)، کتاب «آیة التطهیر» اثر مرحوم آیت الله «محمدمهدی آصفی» به زبان فرانسوی، ترجمه و منتشر شد.

این کتاب، تحلیلی از تاریخ پس از رحلت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله براساس آیه تطهیر است. نویسنده، سی و سومین آیه از سوره احزاب را مهم ترین سند به منظور قضاوت پیرامون بسیاری از مسایل فکری و فرهنگی اسلامی برشمرده است. به باور وی، می توان با استناد به این آیه شریفه و موشکافی در آن، خط فکری اصلی اسلام در اصول و فروع را بازشناسی کرد.

نویسنده این کتاب با مطالعه سنت نبوی و برخی از آیات دیگر قرآن نظیر آیه اکمال به شناسایی موضوعی اهل بیت علیهم السلام پرداخته و مواردی شامل خلافت بلافصل و امامت امام علی علیه السلام، استمرار امامت در امامان معصوم علیهم السلام و حجیت داشتن احادیث آن بزرگواران را به عنوان نتیجه مباحث خود مطرح کرده است. وی در پایان به بررسی آیه مربوط در کتاب های صحاح، مسانید و کتب تفسیری اهل سنت نیز پرداخته است.

کتاب «آیة التطهیر» توسط «عیسی امباکی نکوسو» و «داود وامبا» به زبان فرانسوی، ترجمه و در ۱۶۳ صفحه و قطع رقعی، منتشر شده است.

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