به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خسارات اقتصادی تجمعی پیش‌بینی‌شده ناشی از جنگ جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس طی سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ میلادی از ۷۹۰ میلیارد دلار فراتر رفته است. این در حالی است که هزینه خسارات و آسیب‌های فیزیکی ناشی از این جنگ در این کشورها نیز بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

بر اساس مطالعه‌ای که شرکت بیمه اعتباری تجاری و مدیریت ریسک مالی «آلیانز ترید» تهیه کرده است، انتظار می‌رود مجموع تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۲۶ میلادی با انقباض ۴ درصدی مواجه شود. رقمی که ۸.۲ واحد درصد کمتر از پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی پیش از جنگ علیه ایران است.

بر اساس این مطالعه، قطر بیشترین آسیب را متحمل خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۶ میلادی با انقباض ۱۴ درصدی روبه‌رو شود. پس از قطر، کویت با ۱۱ درصد و بحرین با ۸ درصد انقباض اقتصادی قرار دارند.

همچنین پیش‌بینی می‌شود اقتصاد عربستان سعودی ۲.۸ درصد و امارات متحده عربی ۰.۹ درصد کوچک شود. در مقابل، انتظار می‌رود اقتصاد عمان با رشد ۳.۳ درصدی مواجه شود. موضوعی که از دسترسی این کشور به مسیرهای دریایی خارج از تنگه هرمز ناشی می‌شود.

شرکت آلیانز پیش‌بینی می‌کند در صورت خودداری طرف‌ها از تشدید دوباره تنش‌ها و بازگشت کشتیرانی در تنگه هرمز به وضعیت عادی، اقتصادهایی که بیشترین آسیب را دیده‌اند، از سال ۲۰۲۷ میلادی روند بهبود را آغاز کنند. بر اساس این پیش‌بینی، رشد اقتصادی قطر و کویت در آن سال می‌تواند به حدود ۹ درصد برسد.

مطابق این مطالعه، رکود اقتصادی به بخش‌های اصلی اقتصاد منطقه نیز گسترش خواهد یافت. پیش‌بینی می‌شود فعالیت بخش نفت و گاز در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس طی سال ۲۰۲۶ میلادی حدود ۸.۵ درصد کاهش یابد. موضوعی که به‌تنهایی ۱.۶ واحد درصد از رشد تولید ناخالص داخلی این کشورها خواهد کاست.

همچنین انتظار می‌رود فعالیت‌های تجاری در منطقه با کاهش ۵.۵ درصدی مواجه شود.

این مطالعه تأکید می‌کند که بازگشت بخشی از جریان صادرات نفت به سطح پیش از جنگ، لزوماً به معنای پایان نوسانات درآمدی نخواهد بود. چراکه پس از جنگ، صادرات بیش از گذشته به مسیرهای جایگزین وابسته شده است. علاوه بر این، حتی در صورت دستیابی به توافق و حل‌وفصل مناقشه، تهدیدهای امنیتی ممکن است همچنان ادامه داشته باشند.

خسارات به بخش انرژی، گردشگری و املاک

بر اساس این مطالعه، بیش از ۸۰ تأسیسات انرژی در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هدف حمله قرار گرفته‌اند. این تأسیسات شامل مراکز تولید انرژی، پالایشگاه‌ها و خطوط لوله بوده‌اند که حدود یک‌سوم آن‌ها خسارات شدیدی متحمل شده‌اند.

بیشترین آسیب‌ها در اقتصادهایی متمرکز شده است که ارتباط بیشتری با تنگه هرمز دارند و این خسارت‌ها به‌ویژه به زیرساخت‌های انرژی این کشورها، بوده است.

در قطر، این گزارش به آسیب‌دیدن میدان گازی شمال اشاره کرده است. میدانی که حدود ۱۸ درصد از تولید گاز این کشور و نزدیک به ۴ درصد از عرضه جهانی گاز طبیعی مایع را تأمین می‌کند.

بر اساس ارزیابی این مطالعه، بازگشت تولید این میدان به وضعیت عادی ممکن است چندین سال زمان ببرد؛. مسئله‌ای که پیامدهای خسارت واردشده را برای صادرات گاز و درآمدهای قطر، طولانی‌تر خواهد کرد.

همچنین تأسیسات پالایشگاهی نیز هدف حملات قرار گرفته‌اند که این مسئله کمبود فرآورده‌های نفتی پالایش‌شده در بازارها را تشدید کرده است.

سقوط گردشگری و کاهش درآمدهای صنعت توریسم

بخش گردشگری نیز به دلیل کاهش سفرها و هزینه‌کرد گردشگران و همچنین آسیب‌دیدن اعتماد مسافران، با شوک شدیدی مواجه شده است.

بر اساس این گزارش، شمار گردشگران ورودی به منطقه در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ میلادی، حدود ۲۲ درصد کاهش یافته است.

شرکت آلیانز پیش‌بینی می‌کند درآمد گردشگری بین‌المللی کشورهای منطقه در مجموع سال حدود ۳۳ درصد کاهش یابد و به حدود ۱۰۴ میلیارد دلار برسد.

این رقم حدود ۵۶ میلیارد دلار کمتر از درآمدی است که در صورت نبود جنگ می‌توانست برای این کشورها محقق شود.

همچنین تعداد گردشگران ورودی در فاصله ماه‌های مارس تا ژوئن، در هر یک از این ماه‌ها به‌طور متوسط ۳۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.

این مطالعه پیش‌بینی می‌کند روند احیای صنعت گردشگری در منطقه، آهسته و نامتوازن باشد و بازگشت این صنعت به سطح نزدیک به وضعیت پیش از جنگ تا سال ۲۰۲۹ میلادی زمان ببرد.

کاهش تردد هوایی و آسیب به صنعت هوانوردی

در بخش حمل‌ونقل هوایی نیز تعداد مسافران عبوری از فرودگاه بین‌المللی دبی در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ میلادی، حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است. میزان این کاهش در ماه مارس به ۶۰ درصد رسید.

شرکت آلیانز پیش‌بینی می‌کند تردد مسافران هوایی در منطقه خاورمیانه طی سال جاری میلادی ۱۱.۴ درصد کاهش یابد.

همچنین دبی هدف خود برای جابه‌جایی ۱۰۰ میلیون مسافر را از سال ۲۰۲۶ میلادی به سال ۲۰۲۷ میلادی، موکول کرده است.

در همین حال، تشدید دوباره مخاطرات امنیتی باعث لغو پروازها و به تأخیر افتادن بازگشت برخی شرکت‌های هواپیمایی به منطقه شده است.

افت معاملات و کاهش قیمت مسکن در دبی

در بخش دیگری از این مطالعه، وضعیت بازار املاک دبی مورد بررسی قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، ارزش معاملات املاک در دبی در ماه مه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۹ درصد کاهش یافته است.

همچنین قیمت خانه‌ها تا ماه آگوست در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، بین ۱.۷ تا ۳.۱ درصد افت کرده است. این در حالی است که میزان کاهش قیمت‌ها تا ماه سپتامبر، در مقایسه با اوج ثبت‌شده در ژانویه به ۱۰.۲ درصد رسیده است.

کاهش پروژه‌های عمرانی و افزایش هزینه ساخت‌وساز

بخش ساخت‌وساز نیز با کندی اجرای پروژه‌های خصوصی و تغییر جهت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت هزینه‌کردهای دولتی مواجه شده است.

شرکت آلیانز در این باره اعلام کرد ارزش قراردادهای واگذارشده در پروژه‌های ساختمانی امارات متحده عربی در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۰ درصد کاهش یافته است. این رقم در سه‌ماهه دوم نیز ۶۳ درصد دیگر افت کرده است.

در عربستان سعودی، ارزش قراردادهای واگذارشده برای اجرای پروژه‌ها در سه‌ماهه نخست سال به ۱۱.۵ میلیارد دلار رسید که دومین رقم پایین در پنج سال گذشته محسوب می‌شود.

با این حال، ارزش قراردادهای پروژه‌ای در سه‌ماهه دوم ۱۶۰ درصد افزایش یافت. افزایشی که عمدتاً تحت تأثیر قراردادهای مربوط به بخش گاز و زیرساخت‌های دولتی بوده است.

علاوه بر این، هزینه مصالح ساختمانی نیز از ماه ژانویه افزایش یافته است. به‌طوری‌که قیمت سیمان ۱۶ درصد، بتن ۱۰ درصد و میلگرد ۸ درصد رشد کرده است.

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