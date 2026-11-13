به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فتح‌الله جمیری، صبح جمعه در مراسم تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام در حرم مطهر بانوی کرامت، با اشاره به جایگاه شهیدان در فرهنگ اسلامی و تأکید بر زنده بودن فرهنگ شهادت در جامعه اظهار کرد: یقیناً شهدا زنده‌اند و همچنان مدافع حریم، حرم، ولایت، امنیت و تمامیت کشور هستند و نمونه‌های متعددی از این حضور و اثرگذاری در روایت‌های خانواده‌های شهدا مشاهده شده است.

وی با بیان اینکه شهدا امروز نیز پیام روشنی برای جامعه دارند، اظهار کرد: شهیدان برای دفاع از ولایت و ارزش‌های انقلاب اسلامی در میان مردم حاضر شده‌اند و حضور آنان فرصتی برای تجدید عهد و بیعت با آرمان‌های ولایت و انقلاب است.

فرمانده سپاه استان قم با اشاره به حضور گسترده مردم قم در آیین تشییع شهدای گمنام گفت: درود بر این شهدا و بر مردم عزیز و قدرشناسی که در جوار کریمه اهل بیت سلام‌الله‌علیها چنین استقبال باشکوهی از این مهمانان الهی دارند.

جمیری خاطرنشان کرد: امیدواریم مردم در همه عرصه‌ها تا رسیدن به پیروزی نهایی با تفکر و روحیه شهید و شهادت ثابت‌قدم بمانند و راه شهیدان را در دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی ادامه دهند.