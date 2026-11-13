به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مجتمع آموزش علوم اسلامی کوثر با انتشار فراخوانی از برگزاری ششمین همایش بین‌المللی «حوراء انسیه» با موضوع «زن، تربیت و تحول‌آفرینی» خبر داد.

بر اساس اعلام دبیرخانه، محورهای علمی این همایش شامل «زن، تربیت و تعالی معنوی – اعتقادی نسل آینده»، «زن و تربیت ایدئولوژیک افکار»، «زن، تربیت اجتماعی – سیاسی و شکل‌دهی تمدن اسلامی»، «زن، تربیت و تحولات مهارتی – علمی»، «زن، تربیت و تحولات رسانه‌ای – گفتمانی» و «زن، مقاومت، عدالت‌خواهی و دفاع از مظلوم» است.

دبیرخانه همایش همچنین محور ویژه این دوره را «حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها): الگوی جامع تربیت و تحول‌آفرین» اعلام کرد.

زمان برگزاری همایش، ۳۱ ژانویه ۲۰۲۷ برابر با ۱۱ بهمن ۱۴۰۵ تعیین شده است. علاقه‌مندان می‌توانند چکیده آثار خود را تا ۱۵ آذر ۱۴۰۵ و اصل آثار را تا ۳۰ آذر ۱۴۰۵ از طریق وب‌سایت همایش به نشانی http://ha6.kosar.ac.ir ارسال کنند.

دبیرخانه همایش در تهران، ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت، خیابان شیخ فضل‌الله نوری، پلاک ۱۸ مستقر است. شماره تماس ۰۲۱۵۵۶۰۲۸۵۷ و نشانی رایانامه info@kosar.ac.ir برای ارتباط با دبیرخانه اعلام شده است.

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