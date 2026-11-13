به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فصلنامه علمی پژوهشی «فقه حکومتی» هم‌زمان با نخستین سالگرد شهادت رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، شماره ۲۳ خود (زمستان ۱۴۰۵) را به موضوع «قانون و قانون‌گذاری در منظومه فکری امام شهید» اختصاص داده است.

دبیرخانه نشریه در توضیح اهمیت این موضوع اعلام کرد: قانون و نظام قانون‌گذاری در هندسه فقه حکومتی، مجرای تحقق عینی احکام الهی و تدبیر زیست جمعی در حکومت است.

دبیرخانه نشریه محورهای این ویژه‌نامه را به شرح زیر اعلام کرد:

نخستین محور به بنیادهای قانون و قانون‌گذاری در منظومه فکری امام شهید اختصاص دارد. محور دوم، نهاد قانون‌گذاری و الزامات ساختاری آن در منظومه فکری امام شهید را بررسی می‌کند. سومین محور، اصول و فرآیندهای قانون‌گذاری در منظومه فکری امام شهید را در بر می‌گیرد. محور چهارم به قانون‌گذاری و حکمرانی آینده‌نگر در منظومه فکری امام شهید می‌پردازد و پنجمین محور، آسیب‌شناسی و تحول نظام قانون‌گذاری در منظومه فکری امام شهید است.

علاقه‌مندان می‌توانند مقالات علمی و پژوهشی خود را حداکثر تا ۱۵ بهمن ۱۴۰۵ از طریق سامانه نشریه به نشانی https://fh.smhi.ir ارسال کنند.

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