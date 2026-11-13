به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـکوری بوش، نماینده سابق مجلس نمایندگان آمریکا، در ویدئویی که از فرودگاه منتشر کرد، اعلام کرد که قصد داشته از طریق نیویورک به تل‌آویو سفر کند، اما هنگام عبور از گیت بازرسی فرودگاه و بررسی مدارکش متوجه شده است که ویزای او لغو شده است.

بوش با اشاره به انتقادهایش از اقدامات رژیم صهیونیستی در کرانه باختری گفت: «چرا؟ چون درباره آنچه انجام داده‌اید و جنایت‌هایی که علیه انسان‌ها در حال وقوع است، صحبت کرده‌ام.»

این نماینده سابق کنگره آمریکا همچنین با انتقاد از استفاده رژیم صهیونیستی از کمک‌های مالی و مالیات پرداختی شهروندان آمریکایی، گفت: مقام‌های اسرائیلی از یک سو به اقدامات خود افتخار می‌کنند، اما از سوی دیگر نمی‌خواهند دیگران درباره آن صحبت کنند.

بوش با طرح این پرسش که چرا اجازه ورود و مشاهده وضعیت کرانه باختری به منتقدان داده نمی‌شود، افزود: اگر آنچه در این منطقه انجام می‌شود نادرست یا آسیب‌زا نیست، نباید از دیده‌شدن و روایت‌شدن آن واهمه‌ای وجود داشته باشد. او در پایان تأکید کرد که باید به افراد اجازه داده شود وارد کرانه باختری شوند، وضعیت را از نزدیک ببینند و درباره آن گزارش دهند.

بر اساس گزارش‌ها، کوری بوش، نماینده سابق دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا از ایالت میزوری و از اعضای گروه موسوم به «اسکواد»، ماه گذشته بر اساس قانون ثبت عوامل خارجی (FARA) در وزارت دادگستری آمریکا ثبت‌نام کرده است تا برای یک سازمان غیرانتفاعی بلژیکی، «مأموریت‌های آموزشی و حقیقت‌یاب در کرانه باختری» برگزار کند.

طبق اسناد ارائه‌شده به دولت فدرال آمریکا، از جمله مسئولیت‌های بوش تماس با دست‌کم ۲۰۰ نفر، عمدتاً نمایندگان فعلی و سابق کنگره، در ماه‌های نوامبر و دسامبر، هماهنگی بازدیدها و ارائه گزارش‌ها و توضیحات توجیهی است.

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