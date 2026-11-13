به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌ای درباره سرکوب مردم بحرین اعلام کرد: در شرایطی که آمریکا و رژیم صهیونیستی به فلسطین، ایران، لبنان و دیگر کشورهای منطقه حمله می‌کنند و امنیت و ثبات آنها را هدف قرار می‌دهند، باید تلاش‌های کشورهای منطقه برای مقابله با این تهدیدها و تقویت همکاری و همبستگی میان دولت‌ها و ملت‌ها افزایش یابد.

حزب‌الله در این بیانیه با انتقاد از سیاست‌های دولت بحرین، اعلام کرد که این دولت در برابر اعتراض مردم یا بخش‌هایی از جامعه به سیاست‌های تبعیت و تسلیم در برابر قدرت‌های خارجی، به سرکوب متوسل شده است؛ سیاست‌هایی که برخلاف خواست مردم و در تضاد با منافع بحرین است.

این جنبش در ادامه خواستار توجه به مظلومیت مردم بحرین شد و تأکید کرد که اعتراض‌های مسالمت‌آمیز شهروندان این کشور به تبدیل بحرین به سکویی برای تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی، با برخوردهای سرکوبگرانه مواجه می‌شود.

محکومیت بازداشت‌های سیاسی و احکام اعدام

در ادامه این بیانیه آمده است که برخوردهای خودسرانه، بازداشت‌های سیاسی علیه روحانیون، نخبگان و مردم بحرین، اخراج اجباری، سلب تابعیت و صدور احکام اعدام و زندان برای صدها تن از روحانیون و شهروندان، اقداماتی است که از نظر انسانی و سیاسی مردود و محکوم است و نگرانی‌های مستمری را برمی‌انگیزد.

حزب‌الله همچنین اعلام کرد: مردم لبنان که در برابر اشغالگری رژیم صهیونیستی مقاومت می‌کنند، ظلم سیاسی علیه مردم بحرین را محکوم می‌دانند و خواستار بازنگری دولت این کشور در شیوه برخورد با شهروندانش هستند.

این جنبش در ادامه ابراز امیدواری کرد که با اصلاح این سیاست‌ها، امنیت، ثبات و توافق داخلی در بحرین تأمین شود.

این بیانیه پس از آن صادر شد که رژیم آل خلیفه در بحرین سیاست سرکوب شیعیان را در پیش گرفته و شماری از روحانیون برجسته را بازداشت و محاکمه کرده است.

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