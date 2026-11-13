به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ احمد قبلان، مفتی جعفری لبنان، در خطبه نماز جمعه در مسجد امام حسین(ع) در منطقه برج البراجنه، با اشاره به تحولات پس از جنگ ایران، اظهار داشت: جنگ ایران شکست تاریخی آمریکا را آشکار کرد و طرحی که واشنگتن طی دهه‌ها برای خاورمیانه دنبال می‌کرد، اکنون در آستانه پایان یا فروپاشی تدریجی قرار گرفته است.

وی گفت: ایران در کنار ترکیه، پاکستان و عربستان به یکی از مراکز ثقل تحولات خاورمیانه تبدیل شده است و آنچه تهران در این مقطع ارائه کرده، فرصتی کم‌نظیر است که شاید در طول یک قرن تکرار نشود.

قبلان با بیان اینکه واشنگتن و تل‌آویو یکی از دشوارترین مقاطع تاریخی خود را تجربه می‌کنند، افزود: جهان در پی پیروزی راهبردی ایران در حال تغییر است و نشست نمایندگان عربستان، پاکستان و ترکیه در تهران می‌تواند تصویری از نظم منطقه‌ای جدید ارائه دهد.

مفتی جعفری لبنان، توافق میان ایران، ترکیه، پاکستان و عربستان را هسته اولیه شکل‌گیری نظم جدید منطقه‌ای دانست و تأکید کرد که این ساختار باید بدون سلطه یا نفوذ آمریکا و رژیم صهیونیستی شکل بگیرد.

وی همچنین تصریح کرد: معادله ثابت، ایران قدرتمند و محور مقاومت قدرتمند است و تحقق نظم منطقه‌ای جدید از تهران، صنعاء، بیروت و دیگر پایتخت‌های تأثیرگذار می‌گذرد.

قبلان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت تنگه هرمز و باب‌المندب در تحولات منطقه، مقاومت و ایستادگی ایران را از عوامل تعیین‌کننده در تغییر معادلات غرب آسیا دانست و گفت: جهان در صورت تحقق این روند، شاهد افول سلطه آمریکا و متحدان آن خواهد بود.

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