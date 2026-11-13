به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از المعلومه، منابع محلی در سوریه اعلام کردند که ابوهمام الحموی یکی از عناصر وزارت دفاع وابسته به رژیم جولانی در جریان تیراندازی مستقیم به سمت وی از سوی عناصر مسلح ناشناس در اطراف شهر صوران واقع در حومه شمالی حماه ترور شد.

بر اساس این گزارش، عناصر مسلح مذکور بعد از هدف قرار دادن الحموی از صحنه درگیری گریختند.

منابع سوری تاکید کردند که این عملیات ترور در سایه گسترش ناامنی و بی ثباتی در سوریه بعد از براندازی نظام بشار اسد و حاکمیت رژیم جولانی صورت می گیرد.

چندی قبل نیز یک منبع سوری اعلام کرد که یکی از سرکردگان نظامی برجسته وابسته به رژیم جولانی در جریان حمله به خودرو وی در حومه شرقی دیرالزور ترور شد و به هلاکت رسید.

وی اضافه کرد که این عملیات ترور در جریان کمین افراد مسلح در منطقه القوریه واقع در حومه دیرالزور علیه خودروی ابوالبراء الانصاری الموصلی صورت گرفت.

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