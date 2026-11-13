به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ترکیه و عربستان سعودی در راستای توسعه همکاری‌های بلندمدت در حوزه صنایع دفاعی، بر انتقال فناوری، تبادل تجربیات، سرمایه‌گذاری مشترک و مشارکت شرکت‌های دو کشور در پروژه‌ها و زنجیره‌های تأمین تسلیحاتی تمرکز کرده‌اند.

خلوق گورگون، رئیس سازمان صنایع دفاعی وابسته به ریاست‌جمهوری ترکیه، در گفت‌وگو با خبرگزاری آناتولی در حاشیه رویداد «روزهای صنایع دفاعی ترکیه و عربستان» در استانبول، گفت: آنکارا در پی ایجاد شراکت‌های پایدار با ریاض و بهره‌گیری از تجربیات خود در بخش صنایع دفاعی و تبادل دانش با طرف سعودی است.

وی توضیح داد که همکاری‌های پیشنهادی تنها به تأمین محصولات دفاعی محدود نمی‌شود، بلکه حوزه‌هایی همچون تحقیق و توسعه، انتقال دانش فنی، آموزش و توسعه نیروی انسانی، مدیریت برنامه‌ها و خریدهای دفاعی و شناسایی زمینه‌های سرمایه‌گذاری مشترک میان شرکت‌های دو کشور را نیز شامل می‌شود.

به گفته گورگون، بیش از ۱۰۰ شرکت ترکیه‌ای و ۲۵ شرکت سعودی در این رویداد حضور داشتند تا ارتباط مستقیم میان مؤسسات و شرکت‌های فعال در صنایع دفاعی، به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط، تقویت و فرصت‌های همکاری در پروژه‌های مشترک و توسعه زنجیره‌های تأمین بررسی شود.

رئیس سازمان صنایع دفاعی ترکیه افزود: نشست‌های برگزارشده با هدف ایجاد کانال‌های جدید همکاری میان شرکت‌ها و تسهیل دسترسی مؤسسات ترکیه‌ای به شرکای محلی در بازار عربستان انجام شده است؛ اقدامی که می‌تواند به شکل‌گیری روابط تجاری و صنعتی بلندمدت میان دو کشور کمک کند.

وی همچنین از تماس‌های فشرده شرکت‌های ترکیه‌ای با سازمان کل صنایع نظامی و وزارت دفاع عربستان خبر داد و گفت که سازمان صنایع دفاعی ترکیه برای برقراری ارتباط میان شرکت‌های دو کشور و شناسایی زمینه‌های همکاری عملی تلاش می‌کند.

گورگون با اشاره به روند همکاری‌های دفاعی دو کشور، اعلام کرد که طی سه سال گذشته بیش از ۷۵ نشست در این زمینه برگزار شده است که به‌طور میانگین حدود دو نشست در هر ماه می‌شود.

به گفته وی، این دیدارها با هدف تبدیل ارتباطات میان نهادها و شرکت‌ها به پروژه‌ها و دستاوردهای عملی انجام شده‌اند.

وی تأکید کرد که ترکیه از طریق این شراکت‌ها به دنبال تأمین منافع مشترک دو کشور و گسترش همکاری در صنایع دفاعی، فناوری و حوزه تحقیق و توسعه است.

رویداد «روزهای صنایع دفاعی ترکیه و عربستان» روزهای ۱۱ و ۱۲ نوامبر (چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری) در استانبول و با حضور شرکت‌ها و نهادهای دو کشور برگزار شد و هدف آن بررسی فرصت‌های همکاری صنعتی و توسعه روابط میان بخش‌های دفاعی ترکیه و عربستان بود.

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