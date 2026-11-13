به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ این مراسم شب گذشته در فضایی آکنده از اندوه، ارادت و یاد حضرت فاطمه زهرا(س) برگزار شد و جمعی از مؤمنان را گرد هم آورد تا ضمن گرامیداشت مقام والای آن بانوی بزرگوار، به بازخوانی مظلومیت‌ها و رنج‌هایی که ایشان متحمل شدند بپردازند و بر زنده نگه‌داشتن آموزه‌های ایشان و مکتب اهل‌بیت(ع) تأکید کنند.

این مراسم هم‌زمان با سومین روز از ایام فاطمیه سال ۱۴۴۸ هجری قمری برگزار شد؛ ایامی که در آن، پیروان مکتب اهل‌بیت(ع) در نقاط مختلف جهان گرد هم می‌آیند و با برپایی مجالس عزاداری، عشق، ارادت و احترام خود را به دختر گرامی پیامبر خدا(ص) ابراز می‌کنند.

از نگاه مؤمنان، سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) تنها مناسبتی برای سوگواری و ابراز اندوه نیست، بلکه فرصتی ارزشمند برای درس‌آموزی از زندگی پربرکت آن بانوی بزرگوار است؛ بانویی که سراسر زندگی ایشان سرشار از ایمان، عبادت، صبر، فداکاری و استقامت در مسیر رضای الهی بود.

بی‌تردید، نام و یاد حضرت فاطمه زهرا(س) با گذشت قرن‌ها همچنان در دل‌های دوستداران اهل‌بیت(ع) زنده و جاودان مانده است. محبت و اندوه ناشی از فراق آن بانوی مظلوم، همچنان دل‌های مؤمنان را به یکدیگر پیوند می‌دهد و آنان را به گرامیداشت مقام ایشان و پایبندی به راه و سیره خاندان پاک و مطهر پیامبر اکرم(ص) فرا می‌خواند.

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