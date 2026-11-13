به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ این مراسم در حوزه علمیه خاتم‌الأنبیاء برگزار شد و شیخ بشیری، مدیر این حوزه، به همراه جمعی دیگر از شرکت‌کنندگان در آن حضور یافتند. حاضران در این مجلس گرد هم آمدند تا یاد و خاطره زندگی پربرکت، سیره نورانی و مظلومیت حضرت فاطمه زهرا(س) را گرامی بدارند.

برگزاری این مراسم، بخشی از تلاش‌ها برای زنده نگه‌داشتن یاد و نام بانوی بزرگ اسلام، حضرت فاطمه زهرا(س) و یادآوری مصیبت جان‌سوز شهادت ایشان است؛ بانویی که از جایگاهی والا و بی‌بدیل در تاریخ اسلام برخوردار است.

سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) از جمله مناسبت‌هایی است که عواطف و احساسات مؤمنان را عمیقاً تحت تأثیر قرار می‌دهد. به‌ویژه پیروان مکتب اهل‌بیت(ع) در نقاط مختلف جهان، همه‌ساله با برگزاری مجالس عزاداری و سوگواری، یاد و مقام والای آن دختر گرامی پیامبر خدا(ص) را گرامی می‌دارند.

از نگاه مؤمنان، بزرگداشت این مناسبت تنها یادآوری یک واقعه تاریخی نیست، بلکه فرصتی ارزشمند برای تأمل در ابعاد گوناگون زندگی آن بانوی بزرگوار است؛ شخصیتی که الگویی برجسته از ایمان، صبر، عبادت، فداکاری و پایداری در پاسداری از تعالیم اسلام به شمار می‌رود.

بی‌تردید، گذشت سالیان طولانی نتوانسته است اندوه این مصیبت بزرگ را از دل دوستداران اهل‌بیت(ع) بزداید. یاد و نام حضرت فاطمه زهرا(س) همچنان در قلب مؤمنان زنده است و آنان را به پایبندی هرچه بیشتر به آموزه‌های پیامبر اکرم(ص) و خاندان پاک و مطهر ایشان فرا می‌خواند.

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