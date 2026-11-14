به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله سید محمد سعیدی در خطبه‌های نماز جمعه ۲۲ آبان ۱۴۰۵ که در مصلی قدس قم برگزار شد، عنوان کرد: در این ایام بار دیگر از اردوگاه شیطانی مستکبرین زمزمه‌ها و رجزخوانی‌های خباثت آلودی شنیده می‌شود. دیوسیرت‌هایی که در بن بست راهبردی و جغرافیایی تنگه هرمز گرفتار شدند وقیحانه از ترور و هدف قرار دادن نماد اقتدار و عمود خیمه انقلاب یعنی رهبر حکیم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای سخن می‌گویند.

خطیب جمعه قم گفت: امروز جهان نظاره گر صحنه‌ای است که در آن جبهه باطل بعد از مدت‌ها شکست در میدان‌های نبرد و ناکامی در فتنه‌ها توطئه، زبان به تهدید گشوده است.

اقیانوس خروشان امت اسلام به این یاوه گویی‌ها پاسخ دادند

تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تصریح کرد: اقیانوس خروشان امت اسلام به این یاوه گویی‌ها پاسخ دادند که ما شاگردان مکتب علی بن ابی طالب (ع) هستیم که وقتی در معرکه جنگ جمل گردباد تهدید و غوغای سپاه باطل برخاست ایشان مشت محکمی بر دهان دشمنان متوهم کوبید.

امام جمعه قم ادامه داد: حضرت علی (ع) در جنگ جمل هنگام دادن پرچم به دست فرزندش محمد حنفیّه فرمودند: «تَزُولُ الْجِبَالُ وَ لَا تَزُلْ، عَضَّ عَلَی نَاجِذِکَ، أَعِرِ اللَّهَ جُمْجُمَتَکَ، تِدْ فِی الْأَرْضِ قَدَمَکَ، ارْمِ بِبَصَرِکَ أَقْصَی الْقَوْمِ وَ غُضَّ بَصَرَکَ، وَ اعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ؛ اگر کوه‌ها از جای کنده شوند تو ثابت و استوار باش، دندان‌ها را برهم بفشار، کاسه سرت را به خدا عاریت ده، پای بر زمین میخکوب کن، به صفوف پایانی لشکر دشمن بنگر، از فراوانی دشمن چشم بپوش، و بدان که پیروزی از سوی خدای سبحان است.»

وی بیان کرد: حضرت علی (ع) در وصف دشمنان داخلی در جنگ جمل فرمودند: وَقَدْ أَرْعَدُوا وَ أَبْرَقُوا وَ مَعَ هَذَیْنِ الْأَمْرَیْنِ الْفَشَلُ» دشمنان داخل رعد و برق راه انداختند نعره کشیدند اما پایان کارشان جز وحشت و شکست نبود.

دشمن درمانده است

آیت الله سعیدی ادامه داد: دشمن درمانده تصور کرده که با تهدید و ارعاب می‌تواند اقیانوس امت اسلام را متلاطم کند، اما به حکم صریح قرآن در آیه ۶۰سوره انفال «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُمْ» اقدام خواهیم کرد. خداوند در آیه نفرمود وقتی دشمن آسیب زد تلافی کنید، بلکه فرمود قدرت و امکاناتی تولید و آماده کنید که از این توان شما دل و جان دشمن به لرزه بی افتد.

نماینده ولی فقیه در قم یادآور شد: ما به حکم صریح این آیه، هر زمان که قرمانده کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای لازم بدانند امکانات فراهم خواهیم کرد که تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُم باشد.

دوران بزن در رو گذشته است

وی اظهار کرد: ما امروز به اتاق‌های فکر مستکبران شیطان صفت و سران خبیث پشت این تهدیدها اعلام می‌کنیم که دوران بزن در رو گذشته است، همچنین دوران اتفاق یک خطا و اکتفا به یک تلافی مقطعی نیز تمام شده است. پاسخ ملت ایران به کوچک‌ترین نگاه چپ به خیمه‌گاه ولایت یک پاسخ معمولی نخواهد بود بلکه زلزله‌ای بنیان شکن و بازدارنده خواهد بود.

تولیت آستان مقدس حرم حضرت معصومه (س) تاکید کرد: ما صحنه نبرد را آنگونه که دشمن می‌خواهد نمی‌چینیم. دست قدرت این امت از جایی فرود خواهد آمد که حتی در تصور محاسباتی نظریه پردازان و ژنرال‌های شما هم نمی‌گنجد.

وی افزود: قرآن کریم می‌فرماید: «فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَیْثُ لَمْ یَحْتَسِبُوا ۖ وَقَذَفَ فِی قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ۚ یُخْرِبُونَ بُیُوتَهُمْ بِأَیْدِیهِمْ وَأَیْدِی الْمُؤْمِنِینَ فَاعْتَبِرُوا یَا أُولِی الْأَبْصَارِ؛ خدا از آنجا که گمان نمی‌کردند به سراغشان آمد و در دل‌هایشان رعب و ترس افکند به گونه‌ای که خانه‌هایشان را به دست خود و به دست مؤمنان ویران کردند. پس ای صاحبان بینش و بصیرت! عبرت گیرید»

ضربات کوبنده به دشمنان و بدخواهان

امام جمعه قم تصریح کرد: دشمنان و بدخواهان بدانند سیلی این امت از نقطه‌ای وارد خواهد شد که هرگز به فکرتان نرسیده است. ضربات کوبنده ما بر شما چنان وحشت و زلزله‌ای برپا خواهد کرد که پایه‌های قدرت شما را در هم خواهد کوبید. امت و نیروهای مسلح ما با ضربات کوبنده خود شما را مجبور خواهند کرد که سنگر به سنگر فرار کنید.

هشدار جدی به دشمنان

وی تاکید کرد: به دشمنان جمهوری اسلامی ایران به صراحت می‌گوییم که دست اندازی به حریم نماد عزت و رهبری امت فقط خط قرمز ما نیست بلکه پرتگاه نابودی شما است. هر دستی که با گستاخی به سمت رهبری نظام دراز شود نه تنها قطع خواهد شد بلکه قرارگاه فرماندهی و تکیه وجودی شما متجاوزین را هم ریشه کن خواهد کرد.

خطیب جمعه قم تصریح کرد: ما از حماسه عاشورای امام حسین (ع) آموختیم «ألا وَإنَّ الدَّعیَّ ابنَ الدَّعیِّ قَد رَکَّزَ بَینَ اثنَتینِ بَینَ السُلَّهِ وَالذِلَّةِ وَهَیهاتَ مِنّا الذِلَّةُ» ما نیز به مستکبران یزید صفت زمان یعنی آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونی می‌گوییم شما در مذاکره ذلیلانه می‌خواهید ما را خار و ذلیل خود کنید یا رهبر و امت کشور ما را به خاک و خون خواهید کشید اما پاسخ این امت و نیروهای پرتوان نیروهای مسلح ما این است که هیهات من الذله.

کشورهای مزدور منطقه منتظر جهنم باشند

وی اضافه کرد: کشورهای مزدور منطقه بدانند که اگر در کربلا مردم پیمان شکن کوفه به خاطر مال و دنیا علیه امام حسین (ع) دست به شمشیر بودند و خون امام حسین (ع) به زمین ریخته شد؛ اما این مردم بابصیرت، ولایت‌مدار، پیمان‌دار و خوش عهد ماه‌ها است که سنگرنشین میادین و خیابان هستند و نیروهای مسلح پرتوان و قدرتمند ما چنان ضربه‌ای به شما خواهند زد که مستقیم به جهنم بروید.

پاسخ ما پایانی بر حضور متجاوزانه در کل منطقه خواهد بود

امام جمعه قم اظهار کرد: ملت ما به سران طاغوت، اتاق‌های جنگ پنتاگون و تلاویو هشدار می‌دهد که با آتش بازی نکنید، رهبر این امت تنها یک مقام سیاسی نیست یک مرجع و فرمانده قلوب صدها آزاده در این جهان است. اگر دست کثیفی به قصد جسارت به سوی این قرارگاه ولایی دراز شود، دست قدرت الهی از آستین این ملت ولایی و نیروهای مسلح بیرون خواهد آمد و به شما پاسخی خواهد داد که نه خط کشی‌های دیپلماتیک را و نه حد و مرز جغرافیا می‌شناسد. پاسخ ما پایانی بر حضور متجاوزانه شما در کل منطقه خواهد بود.

خطیب جمعه قم ضمن گرامیداشت روز کتاب و کتابدار اظهار کرد: کتاب خوب یکی از بهترین ابزارهای کمال بشری است.

باید گناه ترک شود تا لذت تقوا احساس شود

آیت الله سعیدی در خطبه اول ضمن توصیه به رعایت تقوا عنوان کرد: ارتکاب گناه از موانع تحقق تقوا است. باید گناه ترک شود تا لذت تقوا احساس شود.

امام جمعه قم در تفسیر«یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا» از آیه ۲۹ سوره فتح گفت: این بخش از آیه ۲۹ سوره فتح می‌فرماید پیروان راستین رسول خدا (ص) پیوسته فضل و خشنودی خدا را می‌طلبند. این بخش در بیان تفاوت جریان‌های مصلحت اندیش و جریان‌های اصیل و الهی است.

وی تصریح کرد: این آیه بعد از وصف صفت رکوع و سجود برای یاران پیامبر (ص)، پیام مهم جهت غایی و هدف عالی امت اسلام را مشخص می‌کند مبنی بر اینکه پیروان پیامبر (ص) فقط عبادت کنندگانی نیستند که اعمال صالح انجام می‌دهد بلکه پیروان پیامبر (ص) به دبنال کار بنیادی و اساسی یعنی فضل و رضوان الهی هستند

امام جمعه قم اظهار کرد: آیه ۲۹ سوره فتح نه تنها فقط رفتار امت همراه پیامبر (ص) را مشخص می‌کند بلکه نیت و مقصد آنها را نیز مشخص می‌کند. این آیه شناسنامه معرفتی پیروان پیامبر (ص) است. «یَبْتَغُونَ» به معنی طلب جدی، پیگیر و جهت دار است، یعنی مومنان در حرکت خود سرگردان و بی هدف نیستند بلکه مطلوب آنها فضل و رضوان الهی است.

وی با تاکید بر اینکه این نکته مرکز ثقل آیه را از سطح بیرونی به سطح باطنی منتقل می‌کند، افزود: در میان مسلمانان افرادی هستند که ممکن است در میان فعالیت‌های دینی خود انگیزه‌های پنهانی نظیر کسب قدرت و… داشته باشند اما پیروان راستین رسول خدا (ص) نیرومند هستند، مرز دارند و رشد می‌کنند اما همه این ها در مدار طلب فضل و رضوان الهی قرار می‌گیرد.

جامعه ایمانی قدرت را برای قدرت نمی‌خواهد

امام جمعه قم تصریح کرد: جامعه ایمانی قدرت را برای قدرت نمی‌خواهد غلبه بر دشمن را بر خود نمایی نمی‌خواهد و دنیا میدان اثبات خود نمی‌بیند بلکه دنیا را میدان بندگی می‌داند.

وی گفت: امام علی (ع) در حال وصله دوزی و پینه کردن کفش کهنۀ خود بودند که از ابن عباس پسر عموی خود درباره ارزش آن می‌پرسند. ابن عباس می‌گوید: هیچ! حضرت می‌فرماید که به خدا سوگند ارزش این کفش کهنه در نظر من از حکومت و امارت بر شما بیشتر است مگر این که به وسیلۀ آن حقی را استوار سازم. این برای مسئولان درس آموز است.

تولیت آستان مقدس حرم حضرت معصومه (س) گفت: آیه ۲۹ سوره فتح، جهت نمای امت پیامبر (ص) است و نشان می‌دهد جامعه‌ای که قرآن آن را ستایش می‌کند در همه ابعاد به دنبال فضل و جذب رضایت الهی است همانگونه حضرت زهرا (س) و اهل بیت (ع) به دنبال آن بودند.