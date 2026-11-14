خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع)-ابنا: وقتی فرزند به مرز نوجوانی می‌رسد، دستورهای ساده دیگر کارساز نیست؛ او می‌خواهد بداند «چرا». اینجا است که نامه ۳۱ نهج‌البلاغه، نه به‌عنوان متنی صرفاً اخلاقی، بلکه به‌مثابه یک راهنمای عملی برای گفت‌وگوی تربیتی مبتنی بر استدلال و اقناع عمل می‌کند.

تبیین نامه ۳۱ نهج البلاغه امیرالمومنین(ع):

امیرالمؤمنین(ع) در این نامه، پیش از هر چیز، به ویژگی‌های روان‌شناختی مخاطب نوجوان توجه دارند و می‌فرمایند: «إِنَّمَا قَلْبُ الْحَدَثِ کَالْأَرْضِ الْخَالِیَةِ مَا أُلْقِیَ فِیهَا مِنْ شَیْءٍ قَبِلَتْهُ»؛ دل نوجوان همچون زمینی ناکشته است که هر بذری در آن پذیرا می‌شود . این تصویر، مسئولیت پدر را در انتخاب «بذر» و «روش کاشت» دوچندان می‌کند. در ادامه، مهم‌ترین اصول گفت‌وگوی تربیتی برگرفته از این نامه را مرور می‌کنیم.

۱. استدلال، مقدم بر امر و نهی

نوجوان در مرحله رشد تفکر انتزاعی، به‌دنبال چراییِ بایدها و نبایدهاست. امیرالمومنین علی(ع) حتی در بنیادی‌ترین مسئله اعتقادی، یعنی توحید، از استدلال عقلی بهره می‌گیرند: اگر خدای دیگری بود، باید آثار قدرت و فرمانروایی او نیز آشکار می‌شد و پیامبری از جانب او می‌آمد؛ درحالی‌که چنین نیست. این شیوه نشان می‌دهد که نمی‌توان با تحکم، اعتقاد را به قلب نوجوان نشاند؛ بلکه باید زمینه‌های عقلی پذیرش را فراهم کرد.

۲. موعظه‌ای که قلب را زنده می‌کند

«أَحْیِ قَلْبَکَ بِالْمَوْعِظَةِ»؛ توصیه به زنده نگه‌داشتن قلب با موعظه، آن هم نه موعظه‌ای که از بالا صادر شود، بلکه با دعوت به تأمل در سرگذشت گذشتگان و عبرت‌گیری از تاریخ [۱]. امیرالمومنین علی(ع) در همین نامه تصریح می‌کنند که در اخبار و آثار پیشینیان نظر افکنده و زلال را از تیره بازشناخته است تا تجربه‌اش را به فرزند منتقل کند [۲]. این روش، نوجوان را از شنونده‌ای منفعل به کاوشگری فعال تبدیل می‌کند که خودش در حال کشف الگوهاست.

۳. قرآن؛ محور و نه حاشیه

امیرالمومنین علی (ع) تصریح می‌کنند که آموزش را با «تعلیم کتاب الله» آغاز کرده‌اند: «وَأَنْ أَبْتَدِئَکَ بِتَعْلِیمِ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ» [۳]. اما نکته مهم برای نسل امروز، نشان دادن ظرفیت معرفتی قرآن برای پاسخ به پرسش‌های واقعی است. افرادی چون جفری لنگ (ریاضی‌دان آمریکایی) یا توشیهیکو ایزوتسو (قرآن‌پژوه ژاپنی) نمونه‌هایی از این‌اند که قرآن می‌تواند برای ذهن جستجوگر، پاسخ‌ها و افق‌های تازه‌ای بگشاید. هدف، نه تحمیل، بلکه دعوت به خواندن مستقیم و مواجهه بی‌واسطه با متن است [۴].

۴. تبیین فلسفه احکام؛ پاسخ به ذهن نقاد

نسل جدید پرسشگر است و این پرسشگری تهدید نیست، فرصت است. قرآن خود در کنار بیان احکام، به فلسفه آن‌ها اشاره می‌کند. برای نمونه، درباره نماز می‌فرماید: «إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَیٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ»؛ «همانا نماز از زشتی و منکر بازمی‌دارد» [۵].

درباره زکات می‌فرماید: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَکِّیهِم بِهَا»؛ «از اموالشان صدقه [زکات] بگیر تا آنان را پاک و تزکیه کنی» [۶]. و درباره حج: «لِیَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ»؛ «تا شاهد منافع گوناگون خویش باشند»[۷]. این آیات نشان می‌دهند که احکام، بی‌حکمت نیستند و می‌توان آن‌ها را به زبان نوجوان توضیح داد.

۵. قاعده طلایی: خود را جای دیگری گذاشتن

امیرالمومنین علی (ع) برای آموزش اخلاق، یک معیار روشن و قابل‌فهم ارائه می‌دهند: «اجْعَلْ نَفْسَکَ مِیزَاناً فِیمَا بَیْنَکَ وَبَیْنَ غَیْرِکَ»؛ خودت را ترازوی میان خود و دیگران قرار بده [۸]. این همان قاعده‌ای است که نوجوان می‌تواند در موقعیت‌های واقعی زندگی به‌کار بگیرد: آنچه برای خود می‌پسندی، برای دیگری هم بپسند. این شیوه، اخلاق را از سطح شعار به سطح تمرین عملی می‌آورد.

۶. تمثیل؛ پل میان انتزاع و تجربه

مفاهیمی چون نسبت دنیا و آخرت برای ذهن نوجوان انتزاعی‌اند. امیرالمومنین علی(ع) با مثال آوردن دو گروه از انسان‌ها، این مفاهیم را به تصویر می‌کشند [۹]. تمثیل، وقتی متناسب با سن و تجربه فرزند انتخاب شود، مفاهیم دور را نزدیک و قابل‌لمس می‌کند.

بنابراین نامه ۳۱ نهج‌البلاغه به ما می‌آموزد که تربیت نوجوان، پیش از آنکه نیازمند «قدرت» باشد، نیازمند «بلوغ گفت‌وگویی» است. پدری که خود را جای نوجوان می‌گذارد، برای سخنانش دلیل دارد، از تمثیل بهره می‌گیرد و قرآن را به‌عنوان منبعی زنده و پاسخ‌گو معرفی می‌کند، به‌جای آنکه دیوار تحکم بنا کند، پلی از اقناع ساخته است. در این نگاه، نوجوان نه «رعیت» پدر، بلکه «مخاطب» اوست؛ مخاطبی که شایسته شنیدن دلیل است.

پی‌نوشت‌:

[۱] نامه ۳۱ نهج‌البلاغه (متن و ترجمه): پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه، بخش «نامه ۳۱»؛ شامل متن عربی و ترجمه فارسی فراز «إِنَّمَا قَلْبُ الْحَدَثِ کَالْأَرْضِ الْخَالِیَةِ»، فراز «أَحْیِ قَلْبَکَ بِالْمَوْعِظَةِ»، استدلال توحیدی، قاعده «اجْعَلْ نَفْسَکَ مِیزَاناً» و تمثیل دنیا و آخرت.

[۲] سایت جامع نهج البلاغه و تفسیر (آیت‌الله مکارم شیرازی): متن و ترجمه نامه ۳۱، شامل فراز «فَقَدْ نَظَرْتُ فِی أَعْمَالِهِمْ...».

[۳] همان: فراز «وَأَنْ أَبْتَدِئَکَ بِتَعْلِیمِ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ».

[۴] مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل‌البیت(ع): متن و ترجمه نامه ۳۱، شامل فراز «وَ أَنْ أَبْتَدِئَکَ بِتَعْلِیمِ کِتَابِ اللَّهِ»؛ همچنین برای اعتبارسنجی سندی نامه، ویکی‌پاسخ، مقاله «اعتبار نامه ۳۱ نهج‌البلاغه» (نقل پیش از سید رضی توسط کلینی در کافی، ج۵، ص۳۳۸؛ ابن شعبه حرانی در تحف العقول؛ و شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه، ج۴).

[۵] آیه ۴۵ سوره عنکبوت: «إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَیٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ».

[۶] آیه ۱۰۳ سوره توبه: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَکِّیهِم بِهَا».

[۷] آیه ۲۸ سوره حج: «لِیَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ»؛ ترجمه و تفسیر در پایگاه خبرگزاری بین‌المللی قرآن (IQNA) و بیانات رهبر انقلاب.

[۸] نامه ۳۱ نهج‌البلاغه امیرالمومنین علی (ع): پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه

[۹] همان

فیروزه دلداری (پژوهشگر، فعال رسانه و فضای مجازی)