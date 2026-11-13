به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله رضا رمضانی شامگاه جمعه، ۲۲ آبان ۱۴۰۵، در اجتماع شبانه مردم رشت که همزمان با شام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) برگزار شد، با اشاره به جایگاه امامت در هدایت جامعه اظهار کرد: شناخت امام، محبت نسبت به امام و اطاعت از امام، سه رکن نجات‌بخش برای برون‌رفت از جهل، جهالت و جاهلیت است و مهم‌ترین درسی که امروز باید از سیره اهل‌بیت(ع) بیاموزیم، همین مسئله است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به روایت «مَثَلُ الإمامِ مَثَلُ الکَعبَةِ تُؤتی وَلا تَأتی» افزود: امام مانند کعبه است؛ این مردم هستند که باید به سوی کعبه حرکت کنند و گرد آن طواف کنند، نه اینکه کعبه را به سمت خود بکشانند. ما نیز باید همواره در مدار امام حرکت کنیم و تبعیت خود را از امام و حاکم جامعه در مقام عمل نشان دهیم.

تبعیت از رهبری باید در عمل نمود پیدا کند

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با بیان اینکه مردم به دنبال زندگی، آزادی، استقلال و عزت هستند، تصریح کرد: حرف ما نیز همین است؛ مردم زندگی شرافتمندانه، آزادی، استقلال و عزت می‌خواهند، اما اگر نظام سلطه اجازه ندهد ملت‌ها در کمال عزت و استقلال زندگی کنند و با خوی تجاوزگری، استعمارگری و غارت ثروت ملت‌ها درصدد تحقیر و تسلیم بشریت باشد، وظیفه ما در برابر چنین نظامی چیست؟

وی با اشاره به جنایات دشمنان علیه ملت ایران خاطرنشان کرد: به ملت بزرگ ایران تجاوز شد، مردم و کودکان معصوم به شهادت رسیدند، دانشمندان ما که در مسیر ارتقای علمی جامعه تلاش می‌کردند و فرماندهان غیور و وفادار کشور به شهادت رسیدند و امام ما را نیز به شهادت رساندند؛ بزرگ‌ترین مدافع اسلام در قرن حاضر را از ما گرفتند. در برابر چنین تجاوز، رذالت و جنایتی چه باید کرد؟

آیت‌الله رمضانی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه و سیاست‌های استکباری قدرت‌های جهانی گفت: کسانی که به جای رساندن غذا به کودکان و مردم غزه، بمب بر سر آنان می‌ریزند و از کشتار انسان‌های بی‌گناه لذت می‌برند، هیچ رحم و مروتی ندارند. در برابر چنین جریانی، نسخه‌ای که قرآن کریم پیش روی ما قرار می‌دهد، مقاومت و مبارزه است.

وی با تأکید بر ضرورت تبیین و تئوریزه‌کردن فرهنگ مقاومت در سطح جهانی افزود: باید به دنیا معرفی کنیم که در برابر زورگویان و ظالمان باید ایستاد؛ همان‌گونه که در کلام امیرالمؤمنین علی(ع) آمده است: «کُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا».

۲۵۰ شب حضور مردمی، جلوه‌ای از حمایت ملت ایران از مجاهدان است

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به حضور مستمر مردم در اجتماعات شبانه اظهار کرد: مردم با حضور در میادین و اجتماعات مردمی، بیش از ۲۵۰ شب است که صحنه‌ای بزرگ از حمایت و پشتیبانی از مجاهدان را رقم زده‌اند؛ این حضور یک معجزه و اتفاقی کم‌نظیر در طول تاریخ است.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از این سرمایه اجتماعی تصریح کرد: این مردم باید مورد حمایت قرار بگیرند و خواسته‌های آنان باید مورد توجه مسئولان باشد؛ چراکه همین مردم هستند که در بزنگاه‌های حساس، کار را به سرانجام می‌رسانند و اگر در جایی کوتاهی صورت بگیرد، این ملت است که برای دفاع از کشور و آرمان‌های خود به میدان خواهد آمد.

آیت‌الله رمضانی با بیان اینکه تبعیت از رهبری نباید صرفاً در سطح شعار باقی بماند، خاطرنشان کرد: کسانی که معتقدند نظر رهبری فصل‌الخطاب است، باید در مقام عمل نیز این تبعیت را نشان دهند. رؤسای قوای سه‌گانه نیز بر این اصل تأکید دارند و امروز همه باید ببینیم رهبری چگونه تکلیف جامعه را مشخص کرده‌اند و بر اساس آن عمل کنیم.

وی با اشاره به تأکیدات رهبری درباره برخورد قاطع با هرگونه تجاوز مجدد دشمن گفت: هنگامی که رهبری به فرماندهان نظامی فرمان می‌دهند در صورت تکرار تجاوز، به دشمن امان ندهند، وظیفه همه مجاهدان، چه آنان که در میدان حضور دارند و چه کسانی که در پشت جبهه هستند، تبعیت از رهبری است.

وحدت ملی باید در مدار تبعیت از رهبری شکل بگیرد

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با بیان اینکه تبعیت صحیح از رهبری موجب اقتدار و بازگشت امنیت به جامعه می‌شود، اظهار کرد: دشمن امنیت ما، دین ما، عفاف، پاکی و پاکدامنی جامعه و همچنین انقلاب اسلامی و آرمان‌های آن را نشانه گرفته است. آنان به چیزی کمتر از براندازی رضایت نمی‌دهند و باید بدانند که ملت ایران اجازه نخواهد داد بار دیگر اندیشه تجاوز و حمله به ایران اسلامی را در سر بپرورانند.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی افزود: ما بر اساس رهنمودهای ولایت، وحدت و انسجام ملی و وحدت امت اسلامی را مورد تأکید قرار می‌دهیم، اما این وحدت و انسجام باید در مدار تبعیت از رهبری معنا پیدا کند. این مسئله وظیفه‌ای است که همه آحاد جامعه و مسئولان باید نسبت به آن توجه داشته باشند.

ضرورت حمایت مجلس از اقشار آسیب‌پذیر و برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی

رمضانی در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و ضرورت توجه مسئولان به مطالبات مردم، سه مطالبه اساسی را مطرح کرد و گفت: نخستین درخواست ما از مجلس شورای اسلامی این است که با توجه به تاب‌آوری و ایستادگی کم‌نظیر مردم در بیش از ۲۵۰ شب گذشته، قوانین و حمایت‌های ویژه‌ای برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه در نظر بگیرد.

وی مقابله با مفاسد اقتصادی را دومین مطالبه دانست و افزود: در چنین شرایطی ممکن است برخی افراد خیانت کنند و در حوزه اقتصادی دست به فساد بزنند. مطالبه مردم از قوه قضائیه این است که در برابر مفسدان اقتصادی محکم بایستد و آنان را به مجازات برساند.

عضو مجلس خبرگان رهبری، توجه مستمر دولت به معیشت مردم را سومین مطالبه برشمرد و تصریح کرد: قوه مجریه باید همواره توجه به معیشت مردم را در اولویت قرار دهد؛ چراکه در این شرایط مشکلات و تهدیدهای مختلفی ممکن است زندگی مردم را تحت تأثیر قرار دهد و مسئولان باید با تدبیر و برنامه‌ریزی از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری کنند.

وی همچنین با اشاره به ضرورت هوشیاری در برابر برخی تحرکات و رفتارهای تفرقه‌افکنانه اظهار کرد: گاهی افرادی با عنوان دوستی وارد برخی صحنه‌ها می‌شوند و مسائلی را ایجاد می‌کنند؛ ازاین‌رو باید مراقب بود. در این زمینه قصد توهین یا اهانت به هیچ‌کس وجود ندارد، اما همه باید وظایف خود را در چارچوب تبعیت از رهبری به‌درستی بشناسند.

ولایت فقیه جلوه‌ای از امامت در عرصه حکمرانی است

آیت‌الله رمضانی با تأکید بر اینکه عبور از جاهلیت مدرن و تحقق عدالت در جهان نیازمند تبعیت عملی از رهبری است، اظهار کرد: اگر جامعه بشری می‌خواهد طعم عدالت را بچشد، توزیع عادلانه ثروت را در سطح جهانی محقق کند، در برابر فقر، نظام استعماری و بردگی مدرن بایستد، باید تبعیت از رهبری را نه در زبان، بلکه در عمل نشان دهد.

وی ولایت فقیه را جلوه‌ای از امامت امام معصوم(ع) در عرصه حکمرانی دانست و افزود: این جلوه باید روزبه‌روز درخشان‌تر شود و ما باید به دنیا نشان دهیم که شهادت امام و رهبر ما از خطوط قرمز ملت ایران است. هرگز از خون شهدای معصوم و پاکی که برای استقلال این کشور ریخته شده است، نخواهیم گذشت.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با تأکید بر ایستادگی در برابر قدرت‌های سلطه‌گر بیان کرد: ما در برابر ظالمانی که همواره درصدد تحمیل ظلم و ستم بر جامعه جهانی هستند و با زورگویی، باج‌گیری و غارتگری بین‌المللی به دنبال منافع خود هستند، خواهیم ایستاد و مقابله خواهیم کرد.

وی با اشاره به محاسبات نادرست دشمنان درباره ملت ایران خاطرنشان کرد: دشمنان تصور می‌کردند می‌توانند در چهار روز تا حداکثر یک هفته به اهداف خود برسند، اما همه محاسبات آنان اشتباه بود. ملت بزرگ ایران و مردم غیور گیلان باید بدانند که محاسبات دشمن درباره این ملت همواره غلط و نادرست بوده است و مردم ایران در برابر جنایت‌ها و تجاوزات تا آخرین لحظه ایستادگی خواهند کرد.

تجدید بیعت با رهبر جامعه و تأکید بر تداوم مسیر انقلاب

آیت‌الله رمضانی با اعلام تجدید بیعت با رهبر جامعه، آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، گفت: بار دیگر بیعت خود را با امام و رهبرمان تجدید می‌کنیم و عهد و پیمان می‌بندیم که تا پایان این مسیر ایستاده‌ایم؛ چراکه این مسیر، مسیر درست تاریخ و جبهه حق است.

وی با اشاره به نقش امامین انقلاب در هدایت ملت ایران اظهار کرد: امام کبیر، امام شهید و امام جامعه، ملت ایران را در مسیر درست تاریخ و در جبهه حق قرار داده‌اند. روزگاری در این سرزمین امکان سخن گفتن از آزادی، عزت و استقلال وجود نداشت، اما امروز ملت ایران به الگویی برای آزادی‌خواهان و استقلال‌طلبان جهان تبدیل شده است و این افتخار بزرگی است که به نام ملت ایران ثبت شده است.

فرزندان ایران پرچم اسلام را در جهان به اهتزاز درمی‌آورند

عضو مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روایتی درباره نقش ایرانیان در گسترش معارف اسلامی اظهار کرد: در روایات آمده است که اگر دین در ستاره ثریا نیز آویخته باشد، مردانی از فرزندان فارس به آن دست خواهند یافت و آن را به جهانیان معرفی خواهند کرد.

وی افزود: این افتخار بزرگی برای ایران مقتدر است که فرزندان این سرزمین در مسیر معرفی دین و به اهتزاز درآوردن پرچم اسلام در جهان نقش‌آفرینی کنند و امروز اقتدار ملت ایران به‌گونه‌ای است که دوست و دشمن به آن اعتراف می‌کنند.

آیت‌الله رمضانی با خطاب قرار دادن حوزویان، دانشگاهیان و مصلحان اجتماعی تأکید کرد: همه باید این فرصت تاریخی را قدر بدانند؛ اگر از این فرصت به‌درستی استفاده نکنیم، در برابر خون‌های پاکی که در راه استقلال و عزت این کشور ریخته شده است، مسئول خواهیم بود و مورد مؤاخذه قرار خواهیم گرفت.

وی با اشاره به نقش ایمان و قدرت معنوی در پیروزی جبهه حق گفت: نباید صرفاً با نگاه ظاهری و محاسبات مادی به مسائل نگاه کرد. در تاریخ اسلام، در برخی از جنگ‌ها، سه هزار نفر از سپاه اسلام در برابر ده هزار نفر از سپاه کفر قرار گرفتند، اما سپاه اسلام به پشتوانه ایمان و قدرت الهی در برابر دشمن ایستاد و به پیروزی رسید.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به توان نظامی آمریکا و ناکامی این کشور در تحقق اهداف خود تصریح کرد: برخی صرفاً بر اساس تحلیل‌های ظاهری، آمریکا را دارای بزرگ‌ترین ارتش و مدرن‌ترین تجهیزات نظامی جهان می‌دانند؛ اما این قدرت ظاهری نتوانست اراده ملت ایران و مجاهدان را در هم بشکند. ناوهای خود را به میدان آوردند، اما در برابر تهدید و ایستادگی مجاهدان ما ناچار به عقب‌نشینی شدند.

وی با بیان اینکه ملت ایران در برابر تهدید و ارعاب دشمن تسلیم نخواهد شد، افزود: کسانی که می‌خواهند ملت ایران را دچار رعب و وحشت کنند، باید بدانند که ملت ما همچنان ایستاده است. ما در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی و سیاست‌های تجاوزکارانه آنان ایستادگی خواهیم کرد و شعار مرگ بر آمریکا را به‌عنوان نماد مخالفت با استکبار جهانی و سلطه‌طلبی دنبال می‌کنیم.

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