به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فؤاد حسین وزیر خارجه عراق در گفت‌وگو با شبکه فرانس۲۴ تصریح کرد که آمریکا از عراق خواسته است در چارچوب سیاست فشار اقتصادی و تحریم ایران، تمامی گذرگاه‌های مرزی مشترک با ایران به‌جز دو گذرگاه را مسدود کند؛ درخواستی که به گفته وی، اجرای آن عملاً امکان‌پذیر نیست.

وزیر خارجه عراق با اشاره به تعدد گذرگاه‌های رسمی و غیررسمی میان دو کشور گفت: «نمی‌توانیم مرزهایمان با ایران را ببندیم. این اقدام دشوار خواهد بود و نوعی تحریم علیه مردم عراق به شمار می‌رود. تاکنون این درخواست را اجرا نکرده‌ایم، اما با طرف آمریکایی در حال مذاکره هستیم.»

وی تأکید کرد که محدود کردن مبادلات مرزی با ایران صرفاً بر اقتصاد تهران تأثیر نمی‌گذارد، بلکه تجارت، رفت‌وآمد و منافع اقتصادی عراق را نیز با آسیب جدی مواجه می‌کند.

بازگشایی و انسداد گذرگاه‌ها در سایه فشارهای آمریکا

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که وضعیت گذرگاه‌های مرزی عراق و ایران طی هفته‌های اخیر با تغییراتی همراه بوده است. عراق در ۲۱ اکتبر گذرگاه شیب را به دلایل اعلام‌شده امنیتی و فنی مسدود کرد، اما این گذرگاه در ۱۰ نوامبر مجدداً بازگشایی شد.

همچنین گزارش‌هایی از تعطیلی موقت گذرگاه مندلی در روز جمعه منتشر شده است. شبکه الحره نیز گزارش داد که بازگشایی گذرگاه شیب پس از فشارهای داخلی و رایزنی برخی رهبران چارچوب هماهنگی با نخست‌وزیر عراق صورت گرفته است.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که واشنگتن همچنان خواستار محدودسازی ارتباطات مرزی عراق با ایران است و بغداد تلاش می‌کند ضمن مدیریت فشارهای آمریکا، از پیامدهای اقتصادی و سیاسی قطع ارتباط با همسایه شرقی خود جلوگیری کند.

عراق خواستار پایان وضعیت نه جنگ و نه صلح است

وزیر خارجه عراق در بخش دیگری از این مصاحبه، با اشاره به تداوم تنش میان ایران و آمریکا گفت وضعیت نه جنگ و نه صلح نمی‌تواند برای مدت طولانی ادامه پیدا کند و شرایط منطقه سرانجام باید به سمت صلح یا جنگ پیش برود.

وی با بیان اینکه دامنه بحران دیگر به تقابل آمریکا و اسرائیل با ایران محدود نیست، افزود: این درگیری کل منطقه را تحت تأثیر قرار داده و عراق نیز به یکی از کشورهای درگیر در پیامدهای آن تبدیل شده است؛ ازاین‌رو، بغداد خود را موظف می‌داند برای میانجیگری و کاهش تنش‌ها تلاش کند.

فؤاد حسین همچنین با اشاره به نقش دیپلماتیک عراق، سفر اخیر نخست‌وزیر این کشور به تهران و دیدار با مقام‌های ایرانی را در چارچوب تلاش‌های بغداد برای مدیریت بحران منطقه‌ای ارزیابی کرد.

تلاش دولت عراق برای کنترل سلاح گروه‌های مسلح

وزیر خارجه عراق همچنین از ادامه مذاکرات دولت این کشور با گروه‌های مسلح برای قرار گرفتن سلاح‌های آنها تحت کنترل دولت خبر داد و گفت نخست‌وزیر در تلاش است این روند را تا ژوئن ۲۰۲۷ به نتیجه برساند.

به گفته وی، برخی گروه‌ها با این روند موافقت کرده‌اند و مذاکرات با سایر گروه‌ها نیز ادامه دارد.

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