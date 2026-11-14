به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله «رضا رمضانی» دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) در پیامی خطاب به حجتالاسلام والمسلمین «سیدمصطفی قاضوی» معاون سابق توسعه مدیریت و منابع این مجمع، درگذشت برادر وی را تسلیت گفت.
متن این پیام تسلیت به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمصطفی قاضوی دام عزه
سلام علیکم بماصبرتم
خبر درگذشت برادر گرامیتان موجب تاسف گردید.
ضمن عرض تسلیت مصیبت وارده به جنابعالی و همه بستگان داغدار
از درگاه خداوند متعال برای روح آن فقید سعید، رحمت، مغفرت و حشر با موالیانش و برای جنابعالی و خاندان مصاب، صبرجمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.
رضا رمضانی
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