به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید صدرالدین قبانچی، امام جمعه نجف، در خطبه‌های این هفته ضمن انتقاد از نوسانات تصمیم‌گیری در بازگشایی گذرگاه‌های مرزی، بر لزوم صیانت از منافع ملت عراق و حفظ روابط راهبردی با جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.

وی با ابراز تعجب از نحوه بستن و بازگشایی گذرگاه‌های مرزی مانند الشیب (چذابه) و مندلی (سومار)، تصریح کرد که تصمیمات مرزی نباید تحت تأثیر دستورات بالا یا فشارهای خارجی اعمال شود.

این انتقاد صریح در حالی مطرح می‌شود که سیاست اعمال فشار بر گذرگاه‌های مرزی عراق، بخشی از تلاش‌های واشنگتن برای محدودسازی پیوندهای منطقه‌ای همسایگان ایران و تحمیل هزینه بر معیشت مردم عراق است.

خطیب جمعه نجف با اشاره به همین رویکرد مداخله‌جویانه، بر ضرورت توجه جدی به مصالح و احساسات مردم عراق تأکید کرد و خواستار دور نگه داشتن تصمیمات کشور از فشارهای بیگانگان شد.

«سید صدرالدین قبانچی»، با انتقاد از فشارهای خارجی برای قطع پیوندهای بغداد و تهران تصریح کرد: «ایران کشوری ماندگار در منطقه است و عراق نباید منافع ملی و تاریخی خود را برای جلب رضایت بیگانگان فدا کند.»

او همچنین با اشاره به خسارت‌های ناشی از بسته‌شدن گذرگاه مرزی «الشیب» تأکید کرد که پذیرش تحریم‌ها و فشارهای تحمیلی تنها به زیان اقتصاد و معیشت ملت عراق تمام می‌شود.

..........................

پایان پیام