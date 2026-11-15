خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: در بخش اول موضوع گفت‌وگوی فرشتگان با غیرپیامبران در ادیان توحیدی و احادیث اهل‌سنت و در بخش دوم این نوشته، گفت‌وگوی فرشتگان با ائمه معصومین(ع) مورد بررسی قرار گرفت. در این نوشته، روایات مرتبط با گفت‌وگوی فرشتگان با حضرت زهرا(س) مورد بررسی قرار می‌گیرد.

احادیث فراوانی از ائمه معصومین(ع) بر گفت‌وگوی حضرت فاطمه(ع) با ملائکه تأکید دارند؛ به‌عنوان نمونه، در حدیثی از حضرت عبدالعظیم(ع) به نقل از امام صادق(ع) در منابع مختلف روایی مانند کتاب الأمالی، علل الشرائع و خصال، در بیان اوصاف حضرت زهرا(س) آمده است:

«لِفَاطِمَةَ عَلَیْهَا السَّلاَمُ تِسْعَةُ أَسْمَاءَ عِنْدَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَاطِمَةُ وَ اَلصِّدِّیقَةُ وَ اَلْمُبَارَکَةُ وَ اَلطَّاهِرَةُ وَ اَلزَّکِیَّةُ وَ اَلرَّاضِیَةُ وَ اَلْمَرْضِیَّةُ وَ اَلْمُحَدَّثَةُ وَ اَلزَّهْرَاءُ»؛ برای حضرت زهرا(س) ۹ نام در نزد خداوند است: فاطمه، صدیقه، مبارکه، طاهره، زکیه، راضیه، مرضیه، محدثه و زهرا.

«إنما سمیت فاطمه «محدثه» لأن الملائکه کانت تهبط من السماء فتنادیها کما تنادی مریم بنت عمران. فتقول «یا فاطمه! ان اللَّه إصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین یا فاطمه! اقنتی لربّک و اسجدی و ارکعی مع الراکعین» فتحدثهم و یحدثونها»؛ امام صادق(ع) فرمودند: فاطمه(س) را «محدثه» گویند؛ چون ملائکه از آسمان به پایین می‌آمدند و همان‌گونه که با حضرت مریم(س) سخن می‌گفتند، با حضرت زهرا(س) نیز گفت‌وگو می‌کردند و به ایشان می‌فرمودند: «یا فاطمه! إن اللَّه إصطفاک و طهرک و إصطفاک علی نساء العالمین یا فاطمه! اقنتی لربک و اسجدی و ارکعی مع الراکعین». پس حضرت فاطمه(س) با ملائکه سخن می‌گفت و فرشتگان نیز با آن حضرت گفت‌وگو می‌کردند.

سند این روایت را می‌توان در کتاب‌های بحارالأنوار و علل الشرائع یافت.

در منابع روایی، موضوعات گفت‌وگوهای میان حضرت زهرا(س) و ملائکه نیز بیان شده است؛ به‌عنوان نمونه، «خبر دادن از رتبه‌ی پیامبر(ص) در بهشت و تسلیت به حضرت زهرا(س) به‌خاطر رحلت ایشان» در کتاب‌های اصول کافی، بصائر الدرجات و بحارالأنوار به‌عنوان بخشی از این گفت‌وگوها نقل شده است.

همچنین در کتاب‌های الاختصاص شیخ مفید و الاحتجاج مرحوم طبرسی، با عبارت «فَفیه ما یَکون مِن حادث»، اطلاع از اخبار آیندگان به‌عنوان یکی دیگر از محورهای این گفت‌وگوها مطرح شده است. «اخبار فرمانروایان بر امت با ذکر نام و نام پدران آن‌ها» و «اخبار مؤمنان و کافران» نیز در برخی از روایات از دیگر محورهای این گفت‌وگوها برشمرده شده‌اند. برخی از روایات هم تأکید داشته‌اند که در میان این گفت‌وگوها، چیزی از «حلال و حرام الهی» بیان نشده است.

برخی روایات، نام فرشته‌ای را که مخاطب حضرت قرار می‌گرفت، «جبرئیل(ع)» معرفی کرده‌اند. رهبر شهید انقلاب اسلامی نیز در سوم بهمن ۱۴۰۰ در جمع مداحان اهل‌بیت(ع)، با اشاره به مجموع این روایات فرمودند: «بنا به نقل قرآن، جبرئیل یک بار در طول تاریخ بر غیر پیغمبری نازل شده: ‹اَرسَلنا اِلَیها روحَنا ‌فَتَمَثَّلَ‌ لَها بَشَراً سَوِیّا›. اگر مراد از روح ـ که البتّه این هم محلّ اختلاف است ـ در ماجرای حضرت مریم، جناب جبرئیل(ع) باشد، خدای متعال یک بار بر غیر پیغمبر جبرئیل را فرستاده؛ بقیّه‌ی ملائکه نازل شده‌اند و مکرّر اتّفاق افتاده که ملائکه آمده‌اند، جبرئیل فقط یک بار، امّا برای حضرت زهرا: ‹وَ کانَ یَأتیها جَبرَئیل› بحث یک بار و دو بار نیست، جبرئیل مرتّب می‌آمد و شرفیاب می‌شد خدمت حضرت زهرا(س)».

سید علی‌اصغر حسینی/ خبرگزاری ابنا

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