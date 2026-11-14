به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اثر فاخر پژوهشی تحلیل نظریات قرآنی معاصر شیعه با هدف تبیین نظریه ها و دستاوردهای نوین اندیشمندان قرآنی معاصر شیعه به مجامع علمی جهان، در هفت فصل تدوین یافته و با رویکردی تحلیلی، به بررسی، نقد و واکاوی هفت نظریه مهم و بنیادین قرآنی معاصر شیعه پرداخته است.

در این کتاب، نظریه ها و نوآوری‌های برجسته ترین متفکران قرآنی معاصر شیعه، از جمله نظریه های «روح معنا در قرآن» (علامه طباطبایی «ره»)، «تفسیر موضوعی برون ‌قرآنی» (شهید آیت‌الله سید محمد باقر صدر«ره»)، نظریه‌های «بطن قرآن» و

«نسخ در قرآن» (آیت‌الله محمدهادی معرفت «ره»)، «مرجعیت علمی قرآن» (آیت‌الله العظمی عبدالله جوادی آملی «حفظه الله»)، «ابتناء علوم انسانی بر قرآن» (آیت‌الله ‌العظمی شهید سید علی خامنه‌ای«ره») و«تفسیر موضوعی میان‌ رشته‌ای» (حجت‌الاسلام والمسلمین دکتررضایی اصفهانی «حفظه الله »)، در قالب گفتارهای ساختاریافته مورد تحلیل و کنکاش موشکافانه قرار گرفته است.

این اثر فاخر می‌تواند به عنوان منبع و مرجعی ارزشمند برای جمعیت نخبگانی، محققین بین المللی، دانشجویان و اسلام‌پژوهان جهان مورد استفاده قرار گیرد.

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