به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه «واشنگتن‌پست» به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، از زمان انتخابات میان‌دوره‌ای گزارش‌های اطلاعاتی متعددی دریافت کرده، اما راهبرد فعلی کاخ سفید بر مبنای «نه جنگ، نه مذاکره» تنظیم شده است.

به گفته این مقام آمریکایی، کاملاً روشن شده که ترامپ «فعلاً» قصد ندارد وارد جنگ جدیدی شود و ترجیح می‌دهد اهداف خود را از مسیر تحریم و محاصره دنبال کند.

در همین زمینه مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا در سخنرانی خود در «انجمن فدرالیست‌ها» ادعا کرد که شدت فشارهای اقتصادی واشنگتن علیه ایران به حدی است که نیاز به اقدام نظامی بیشتر را منتفی کرده و توان تهران را تضعیف نموده است.

روبیو با اذعان به دشواری این مسیر و تحمیل پیامدهای اقتصادی و هزینه‌های جانبی آن، هدف نهایی دولت ترامپ را جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای عنوان کرد و مدعی شد رئیس‌جمهور آمریکا می‌توانست با نادیده گرفتن این مسئله از ورود به یک جنگ نامحبوب اجتناب کند، اما تصمیم گرفت آن را رها نکند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ترامپ اوایل هفته جاری از پایان نظامی جنگ علیه ایران سخن گفته بود؛ تناقضی که نشان می‌دهد تغییر تاکتیک کاخ سفید نه به معنای عقب‌نشینی از خصومت، بلکه به معنای جابه‌جایی میدان نبرد از تقابل مستقیم نظامی به جنگ اقتصادی و فرسایشی برای هدف قرار دادن معیشت و زیرساخت‌های ایران است.

..........................

پایان پیام