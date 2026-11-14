به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام احمدعلی یوسفی، مدیر مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه، با انتقاد از عملکرد فعلی بانک‌ها اظهار داشت که این نهادها قانون بانکداری بدون ربا را کنار گذاشته‌اند.

وی با اشاره به اینکه این اظهارات از سوی رئیس شورای فقهی بانک مرکزی بیان شده است، تاکید کرد که ایشان از تخصص بالایی در حوزه‌های فقه، اقتصاد و به‌ویژه بانکداری برخوردار است.

یوسفی در ادامه با یادآوری آموزه‌های اسلامی بر لزوم رعایت اصول شرعی در نظام مالی تاکید کرد و گفت: «امام راحل فرمودند اگر در کشور ما ربا باشد، نمی‌توانیم بگوییم که جمهوری‌مان جمهوری اسلامی است.»

وی همچنین با تبیین تفاوت میان «بهره» و «سود»، خاطرنشان کرد که اسلام مدافع سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی سالم و مبتنی بر مشارکت در ریسک و زیان است، اما بهره با ربا تفاوتی ندارد.

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