به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یکصد و بیست‌ونهمین شماره هفته‌نامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان، با مطالبی پیرامون ایام فاطمیه، بازتاب دیدارهای دیپلماتیک و مقالات فرهنگی و علمی منتشر شد.

آنچه در این شماره می‌خوانیم:

گزیده‌ای از بیانات بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (ره)، به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)

یادداشت مدیرمسئول با عنوان «فاطمه (س)؛ بانویی فراتر از زمان، الگویی برای همه نسل‌ها»

نوشتاری از حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر محمد مسجدجامعی با عنوان «بانوی بانوان»

گزارش دیدار و نشست سفیر محترم با کاردینال جورج جاکوب کوواکاد (وزیر ادیان واتیکان)

گزارش دیدار و نشست سفیر محترم با رئیس جدید دانشگاه پاپی آنتونیا نوم

نوشتاری از جوزپه آیلو (پژوهشگر ایتالیایی) با عنوان «مزار پنهان حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، راز حضوری ناپیدا»

نوشتاری به قلم آنیزه پالموچی (Agnese Palmucci) با عنوان «انقلاب دیجیتال و کرامت انسانی؛ کمیسیونی برای هوش مصنوعی در واتیکان»

حدیث هفته

واتیکان در هفته‌ای که گذشت

برای دانلود این مجموعه روی این لینک کلیک بفرمایید.

................

پایان پیام