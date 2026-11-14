به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یکصد و بیستونهمین شماره هفتهنامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان، با مطالبی پیرامون ایام فاطمیه، بازتاب دیدارهای دیپلماتیک و مقالات فرهنگی و علمی منتشر شد.
آنچه در این شماره میخوانیم:
- گزیدهای از بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (ره)، به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلاماللهعلیها)
- یادداشت مدیرمسئول با عنوان «فاطمه (س)؛ بانویی فراتر از زمان، الگویی برای همه نسلها»
- نوشتاری از حجتالاسلاموالمسلمین دکتر محمد مسجدجامعی با عنوان «بانوی بانوان»
- گزارش دیدار و نشست سفیر محترم با کاردینال جورج جاکوب کوواکاد (وزیر ادیان واتیکان)
- گزارش دیدار و نشست سفیر محترم با رئیس جدید دانشگاه پاپی آنتونیا نوم
- نوشتاری از جوزپه آیلو (پژوهشگر ایتالیایی) با عنوان «مزار پنهان حضرت فاطمه زهرا (سلاماللهعلیها)، راز حضوری ناپیدا»
- نوشتاری به قلم آنیزه پالموچی (Agnese Palmucci) با عنوان «انقلاب دیجیتال و کرامت انسانی؛ کمیسیونی برای هوش مصنوعی در واتیکان»
- حدیث هفته
- واتیکان در هفتهای که گذشت
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