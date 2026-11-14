به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هم‌زمان با ایام فاطمیه سال ۱۴۰۵ هجری قمری، پیاده‌روی سالانه و دسته عزاداری حضرت صدیقه کبری، حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، با حضور طلاب اردوزبان حوزه علمیه قم برگزار شد.

این پیاده‌روی از حرم مطهر حضرت معصومه(س) به سمت مسجد مقدس جمکران انجام و طلاب اردوزبان به‌همراه خانواده در طریق‌المهدی(عج) در سوگ بانوی دوعالم حضرت زهرا(س) و به یاد رهبر شهید و شهدای اسلام به عزاداری پرداختند.

.

.

گزارش رونق علی خبرنگار اردوزبان خبرگزاری ابنا از این آیین را مشاهده کنید:

.