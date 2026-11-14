به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ونسا فریزر، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور کودکان و درگیری‌های مسلحانه، از طالبان خواست تعریف خود از کودک را با مفاد کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد هماهنگ کند و سن ۱۸ سال را به‌عنوان مرز قانونی بزرگسالی به رسمیت بشناسد.

فریزر در گفت‌وگویی تأکید کرد که معیار طالبان برای تشخیص کودکی، نشانه‌های جسمی بلوغ است؛ درحالی‌که کنوانسیون حقوق کودک، که افغانستان نیز به آن پیوسته، سن ۱۸ سال را ملاک قرار می‌دهد. به گفته او، نشانه‌های ظاهری بلوغ نمی‌تواند جایگزین تعریف قانونی و بین‌المللی کودک شود.

این اظهارات در حالی مطرح شده است که رهبر طالبان پیش‌تر فرمانی برای ممنوعیت جذب کودکانی صادر کرده بود که هنوز نشانه‌های جسمی بلوغ را ندارند.

بر اساس گزارش سازمان ملل که در سپتامبر ۲۰۲۶ منتشر شد، این سازمان جذب ۵۵۷ پسر، از جمله کودکانی در سن ۱۲ سالگی، به صفوف طالبان را در فاصله سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ تأیید کرده است.

همچنین گزارش وزارت خارجه آمریکا درباره قاچاق انسان در سال ۲۰۲۶ از الگویی مستمر در جذب و استفاده از کودکان در نقش‌های رزمی و پشتیبانی خبر داده و به بهره‌کشی جنسی از پسران در قالب پدیده «بچه‌بازی» نیز اشاره کرده است.

فریزر فقر و مشکلات اقتصادی را از عوامل آسیب‌پذیری کودکان در برابر جذب گروه‌های مسلح دانست و گفت خانواده‌هایی که برای تأمین غذای فرزندان خود با مشکل مواجه‌اند، ممکن است پیوستن آنان به نیروهای مسلح را راهی برای دسترسی به غذا، امنیت و درآمد ببینند.

او افزود کودکان در نقش‌های مختلفی از جمله آشپزی، حمل سلاح، جنگیدن و نگهبانی در مرزها به کار گرفته می‌شوند. به گفته وی، نظامی‌سازی مدارس و تلقین ایدئولوژیک به کودکان در مدارس دینی تحت کنترل طالبان نیز نگران‌کننده است.

................

پایان پیام/