به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بهاره جنگروی، مسئول جنبش مردمی دختران انقلاب، در نشست خبری دسته خانوادگی «حجاب، لباس رزم خونخواهی» که صبح امروز شنبه در حوزه هنری برگزار شد، با تشریح اهداف و برنامه‌های این حرکت مردمی، از برگزاری این مراسم در روز جمعه ۲۹ آبان خبر داد و تأکید کرد: این برنامه با مشارکت مستقیم مردم و بدون استفاده از بودجه نهادهای فرهنگی و دستگاه‌های دولتی برگزار می‌شود.



جنگروی با اشاره به فعالیت‌های پنج‌ماهه شبکه مردمی دختران انقلاب در مناطق مختلف تهران و حومه اظهار کرد: در این مدت، بانوان دغدغه‌مند در حوزه فعالیت‌های فرهنگی و ایجابی حجاب، خانواده‌های معظم شهدا، دانشجویان، طلاب و اقشار مختلف مردم به این حرکت پیوسته‌اند و با تبلیغات میدانی، ارتباط چهره‌به‌چهره و جمع‌آوری کمک‌های مردمی، مقدمات برگزاری این دسته را فراهم کرده‌اند.



وی با تأکید بر مردمی بودن این برنامه گفت: با قاطعیت اعلام می‌کنم حتی هزار تومان از بودجه نهادهای فرهنگی برای برگزاری دسته فاطمی «حجاب، لباس خونخواهی» هزینه نشده است. ما در سال‌های گذشته برای جلب حمایت برخی نهادها و دستگاه‌های فرهنگی مراجعه کردیم، اما با استقبال مواجه نشدیم؛ به همین دلیل امسال ظرفیت خود را به سمت خیرین و مردم سوق دادیم و خوشبختانه همین مردم پای کار آمدند.



مسئول جنبش مردمی دختران انقلاب با اشاره به کمک‌های مالی و اهدای طلا از سوی مردم افزود: در شرایط دشوار اقتصادی، افرادی که برای کمک به جبهه مقاومت و تأمین موشک در برابر دشمن از دارایی خود می‌گذرند، برای برگزاری برنامه‌های فرهنگی و ترویج حجاب نیز پیش‌قدم شده‌اند. برخی از مردم طلاهای خود را برای این حرکت اهدا کرده‌اند و حتی فردی به ما پیام داد که قصد داشت خودروی پرایدش را با خودروی مدل بالاتر جایگزین کند، اما تصمیم گرفت هزینه آن را برای ترویج حجاب حضرت زهرا(س) اختصاص دهد.



وی ادامه داد: این کمک‌ها نشان می‌دهد مردم میان جنگ سخت و جنگ نرم دشمن تفاوتی در ضرورت ایستادگی قائل نیستند. همان مردمی که در برابر حملات دشمن از کشور دفاع می‌کنند، امروز نیز معتقدند حجاب زنان ایرانی یکی از اهداف دشمن در جنگ فرهنگی است و برای دفاع از آن وارد میدان شده‌اند.



جنگروی با بیان اینکه حجاب در شرایط کنونی برای بخشی از جامعه فراتر از یک پوشش ظاهری و به نمادی از مقاومت تبدیل شده است، تصریح کرد: مردم پس از شهادت رهبر خود، روسری را تنها یک تکه پارچه نمی‌دانند، بلکه آن را لباس مبارزه و لباس خونخواهی می‌شناسند. در این حرکت، بانوان محجبه و بانوانی که پوشش متفاوتی دارند، می‌توانند در کنار یکدیگر حضور داشته باشند و پیام این برنامه را ترویج کنند.



وی با اشاره به حضور بانوان بدون روسری در برخی برنامه‌های مردمی پس از شهادت رهبر انقلاب گفت: ما در ایام شهادت ایشان به میدان‌ها و خیابان‌ها می‌رفتیم و بانوانی را می‌دیدیم که با وجود نداشتن روسری، برای ایشان اشک می‌ریختند و شعار مرگ بر نتانیاهو سر می‌دادند. در یکی از این موارد، صدای رهبر شهید را برای بانویی پخش کردیم که بدون روسری بود و از شدت تأثر اشک می‌ریخت. این بانوان نیز می‌توانند با آگاهی و انتخاب خود، حجاب را به‌عنوان نمادی از ایستادگی در برابر دشمن انتخاب کنند.



مسئول جنبش مردمی دختران انقلاب از عموم بانوان و خانواده‌های آنان دعوت کرد در این مراسم حضور یابند و گفت: دسته خانوادگی «حجاب، لباس خونخواهی» روز جمعه ۲۹ آبان، ساعت ۱۴:۳۰ از چهارراه ولیعصر تهران حرکت خود را آغاز می‌کند و به سمت میدان انقلاب خواهد رفت.



وی همچنین از دعوت بانوان بدون روسری برای حضور در این برنامه خبر داد و افزود: بانوانی که علاقه‌مند هستند در هفتمین روز شهادت حضرت زهرا(س) در این مراسم شرکت کنند، می‌توانند با حضور در برنامه، روسری متبرک به تربت حرم حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را دریافت کنند. خیرین این روسری‌ها را تهیه کرده‌اند و قرار است مادران شهدا در روز مراسم آنها را به این بانوان اهدا کنند.



جنگروی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و هنری این مراسم اظهار کرد: اجرای برنامه بر عهده حاج امیر عباسی خواهد بود و آقای مجاز نیز به‌عنوان خواننده و قاسم صرافان به‌عنوان شاعر در این برنامه حضور دارند. همچنین قرار است سرود ویژه این دسته با محوریت شعار «حجاب، لباس خونخواهی» اجرا شود.



تأکید بر ضرورت حضور مسئولان و فعالان فرهنگی در میان مردم



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت فعالیت میدانی مسئولان و فعالان فرهنگی در حوزه حجاب گفت: شرایط اقتصادی کشور دشوار است و مردم با وجود مشکلات فراوان، همچنان پای کار انقلاب و کشور ایستاده‌اند. خانواده‌های شهدا عزیزترین افراد خود را تقدیم کرده‌اند، اما همچنان در میدان حضور دارند.



جنگروی با اشاره به دیدار خود با مادر یکی از شهدای جنگ‌های اخیر در قطعه ۴۲ بهشت زهرا(س) گفت: از این مادر شهید پرسیدم چرا در کنار مزار فرزندتان ننشسته‌اید و در این قسمت حضور دارید؟ پاسخ داد که اینجا برای من حکم بین‌الحرمین را دارد. وقتی از او درباره حال و هوایش پرسیدم، گفت ناراحتی‌ام فقط از دوری فرزندانم نیست؛ ناراحتم که فرزند دیگری ندارم تا فدای رهبرم کنم.



وی با بیان اینکه چنین روحیه‌ای نشان‌دهنده عمق پایبندی مردم به آرمان‌های خود است، افزود: مردم با وجود همه مشکلات و بی‌مهری‌ها، از جان، مال و زندگی خود می‌گذرند و در میدان حاضر می‌شوند. ما نیز در این مسیر جز زیبایی چیزی ندیده‌ایم.



مسئول جنبش مردمی دختران انقلاب در ادامه خطاب به نهادهای فرهنگی و مسئولان خواستار توجه بیشتر به فعالیت‌های فرهنگی در میان جوانان شد و اظهار کرد: چرا باید دختران ما در میدان تنها بمانند؟ نهادهای فرهنگی باید برای ارتباط با نسل جوان برنامه‌ریزی کنند و به جای محدود کردن فعالیت‌های خود به محیط‌های رسمی، در خیابان‌ها، میدان‌ها و محل‌های حضور جوانان نیز حاضر شوند.



وی با اشاره به تجربه گفت‌وگو با دختران جوان در اصفهان و تهران گفت: در یکی از میدان‌های اصفهان که محل وقوع جنایتی علیه یک مأمور مظلوم نیروی انتظامی بود، با دخترانی بدون روسری صحبت کردیم. وقتی ماجرای شهادت آن مأمور را برای آنها توضیح دادیم و از تعرض به او و به آتش کشیدنش گفتیم، متأثر شدند. این اتفاق نشان می‌دهد بسیاری از جوانان به اطلاعات و تبیین نیاز دارند و ممکن است از واقعیت برخی حوادث آگاهی کافی نداشته باشند.



جنگروی همچنین به تجربه گفت‌وگو با دختری در کافه‌های خیابان اکباتان اشاره کرد و افزود: آن دختر به من گفت به‌تازگی از یکی از کشورهای اروپایی بازگشته و با دیدن شرایط اجتماعی ایران، درباره وضعیت موجود کنجکاو شده است. او همچنین از وجود قوانین پوششی در مراکز خرید دبی سخن گفت. این گفت‌وگوها نشان می‌دهد باید فرصت تعامل و گفت‌وگوی مستقیم با جوانان فراهم شود.



وی خطاب به مسئولان، روحانیون، سخنرانان و چهره‌های سیاسی تأکید کرد: فعالان فرهنگی و خواص باید از مسجد و حسینیه فراتر بروند و در مکان‌هایی که دختران و پسران جوان حضور دارند، با آنها گفت‌وگو کنند. چه اشکالی دارد یک سخنران شناخته‌شده اعلام کند در روز مشخصی در چهارراه ولیعصر حضور دارد تا درباره حجاب و مسائل فرهنگی با مردم صحبت کند؟ تبیین باید در متن جامعه و در میان مردم اتفاق بیفتد.



حجاب نباید به ابزار رقابت‌های سیاسی تبدیل شود



جنگروی با تأکید بر اینکه جنبش دختران انقلاب وابسته به جریان سیاسی خاصی نیست، گفت: ما به هیچ جریان سیاسی باج نمی‌دهیم و این حرکت را خرج هیچ رجل سیاسی نمی‌کنیم. مجموعه دختران انقلاب از طیف‌های مختلف سیاسی تشکیل شده و هدف آن دفاع از ارزش‌های دینی و ترویج حجاب است.



وی افزود: حجاب حکم خدا و از وصیت‌های شهداست و در منظومه فکری انقلاب اسلامی جایگاه مشخصی دارد. نباید به بهانه اختلافات سیاسی، موضوع حجاب را کنار بگذاریم یا در تریبون‌های سیاسی به جای پرداختن به مسائل اصلی، یکدیگر را تخریب کنیم.



مسئول جنبش مردمی دختران انقلاب با اشاره به ضرورت برخورد قانونی با عوامل سازمان‌یافته دشمن در حوزه کشف حجاب، خاطرنشان کرد: برخورد قانونی با شبکه‌ها و افرادی که در خدمت دشمن هستند، یک موضوع است و ضرورت آگاهی‌بخشی به عموم مردم موضوعی دیگر. بخش زیادی از جامعه به گفت‌وگو و تبیین نیاز دارد و باید برای ارتباط با این افراد برنامه داشت.



وی با تأکید بر اینکه بانوان بدون روسری نیز برای حضور در دسته خانوادگی دعوت شده‌اند، گفت: از همه این بانوان دعوت می‌کنیم در کنار خانواده‌های محجبه حضور پیدا کنند. ما با آغوش باز منتظر آنها هستیم و امیدواریم در روز ۲۹ آبان شاهد حضور گسترده و رقم خوردن حماسه‌ای مردمی باشیم.



پیام جانبازان جنگ به فعالان فرهنگی؛ در جنگ نرم مقابل دشمن بایستید



جنگروی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به دیدار دوستان جنبش دختران انقلاب با جانبازان مدافع کشور گفت: برخی از این جانبازان در جریان دفاع از کشور دست و پای خود را از دست داده‌اند و حتی توانایی در آغوش گرفتن فرزندانشان را ندارند. یکی از این عزیزان پیامی برای ما فرستاد و گفت: کسی لازم نیست به ما بگوید مدیون شما هستیم؛ ما در جنگ سخت پشت لانچر در برابر دشمن ایستادیم، شما هم در شهرهای خود در جنگ نرم مقابل دشمن بایستید.



وی با بیان اینکه این پیام مسئولیت فعالان فرهنگی را سنگین‌تر می‌کند، اظهار کرد: این جانبازان از ما می‌خواهند برای دختران و بانوان توضیح دهیم که حجاب می‌تواند نمادی از ایستادگی در برابر همان دشمنی باشد که جوانان کشور را به شهادت رسانده یا جانباز کرده است.



جنگروی همچنین با اشاره به خانواده‌های شهدای جنگ‌های اخیر و کودکان خردسال آنان گفت: در میان خانواده‌های شهدا کودکانی هستند که هنوز در انتظار بازگشت پدرانشان هستند. این واقعیت‌ها صرفاً موضوعاتی احساسی نیستند، بلکه بخشی از حقیقتی هستند که باید برای نسل جوان تبیین شوند.



وی در پایان با تأکید بر ضرورت همراهی خانواده‌های شهدا، شاعران، فعالان فرهنگی و عموم مردم در این حرکت، ابراز امیدواری کرد دسته خانوادگی «حجاب، لباس رزم خونخواهی» بتواند زمینه حضور گسترده‌تر مردم و ترویج فرهنگ مقاومت و عفاف را فراهم کند.

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