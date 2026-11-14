به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فرانس۲۴، دادگاه فرانسه اعلام کرد که میلان هلبک، نویسنده برجسته فرانسوی، به دلیل اظهارات خصمانه علیه مسلمانان که در سال ۲۰۲۲ در مجله «فرانت پاپولر» منتشر شده بود، مورد اتهام و تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است. این پرونده که بر پایه شکایت اتحادیه مساجد فرانسه (UMF) شکل گرفته، اکنون وارد مرحله رسمی بازرسی قضایی شده است.

ماجرا به مصاحبه‌ای در نوامبر ۲۰۲۲ بازمی‌گردد که در آن هلبک، نویسنده رمان مشهور «تسلیم»، ادعاهایی را مطرح کرد که در آن مسلمانان را تهدیدی برای امنیت فرانسویان قلمداد می‌کرد. او در آن مصاحبه، با استفاده از عباراتی تند، خواستار خروج یا عدم ادغام مسلمانان در جامعه مطرح کرد و به آینده‌ای پر تنش اشاره نمود.

در واکنش به این تصمیم قضایی، وکلای هلبک ضمن رد اتهامات، بر حق آزادی بیان و آزادی اندیشه تأکید کردند!

این پرونده از ژانویه ۲۰۲۳ پس از شکایت اتحادیه مساجد فرانسه آغاز شد. اگرچه «مسجد بزرگ پاریس» پیش‌تر از پیگیری قضایی علیه نویسنده صرف‌نظر کرده بود، اما اتحادیه مساجد فرانسه (UMF) همچنان بر ضرورت برخورد قانونی با سخنان ترویج‌دهنده نفرت پافشاری می‌کند و معتقد است آزادی بیان نباید پوششی برای تحریک به نفرت باشد.

در حالی که هلبک در آثار اخیر خود سعی کرده بود برخی از اظهارات گذشته‌اش را «ناشی از بی‌دقتی» توصیف کند، اکنون باید در دادگاه پاسخگوی این اتهامات سنگین باشد.

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