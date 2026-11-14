به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان در مراسم شام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر، شناخت دشمن و باور به امتحان‌بودن حوادث زندگی را دو مقدمه اساسی برای حرکت در مسیر بندگی دانست.

وی با بیان اینکه بسیاری از موقعیت‌ها و داشته‌های انسان، از سلامت و رزق گرفته تا جایگاه اجتماعی و امکانات زندگی، میدان امتحان الهی هستند، اظهار داشت: انسان باید بداند هم برخورداری از نعمت و هم محرومیت از آن می‌تواند وسیله آزمایش باشد؛ چنین نگاهی، وابستگی و دلبستگی افراطی به دنیا را کاهش می‌دهد و زمینه دینداری آگاهانه را فراهم می‌کند.

پناهیان با اشاره به آیه ۱۱۲ سوره انعام و تعبیر «وَکَذَٰلِکَ جَعَلْنَا لِکُلِّ نَبِیٍّ عَدُوًّا شَیَاطِینَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ»، تصریح کرد: خداوند برای پیامبران دشمنانی از شیاطین انس و جن قرار داده است تا انسان‌ها در مواجهه با دشمنی‌ها و وسوسه‌ها مورد آزمایش قرار گیرند. دشمن نیز همیشه با چهره‌ای آشکار و سخنانی صریح وارد میدان نمی‌شود، بلکه گاهی با وعده‌های زیبا و سخنان فریبنده، حقیقتی خطرناک را در پوششی جذاب عرضه می‌کند.

وی با توضیح معنای «زُخْرُفَ الْقَوْلِ» افزود: سخنان فریبنده ممکن است در ظاهر منطقی و خیرخواهانه به نظر برسند، اما باطن آن‌ها انسان را از شناخت حقیقت دور کنند. از همین رو، نباید ظاهر آراسته پیشنهادهای دشمن را ملاک قضاوت قرار داد، بلکه باید با بصیرت، ماهیت و هدف واقعی آن‌ها را شناخت.

این استاد حوزه و دانشگاه، استعاذه را به معنای شناخت ضعف انسان در برابر وسوسه‌ها و پناه بردن به خداوند دانست و خاطرنشان کرد: پناه‌جویی به خدا نباید تنها پس از گرفتارشدن در خطر باشد؛ انسان باید پیش از مواجهه با لغزش‌ها، خود را به خدا بسپارد. استعاذه علاوه بر دورکردن تکبر، قدرت تشخیص و بصیرت انسان را تقویت می‌کند و مانع گرفتارشدن در اشتباهات می‌شود.

پناهیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسئولیت مدیران و مسئولان کشور، همراهی مردم مؤمن و صبور و حمایت‌های معنوی الهی را از ظرفیت‌های مهم پیش روی آنان دانست و تأکید کرد: مسئولیت در جامعه اسلامی، فرصتی برای خدمت صادقانه و رشد معنوی است و هرچه جایگاه افراد بالاتر باشد، انتظار تقوا، عقلانیت و بصیرت از آنان نیز بیشتر خواهد بود. مسئولان باید قدر همراهی مردم و حمایت‌های معنوی را بدانند و برای حل مشکلات جامعه با جدیت تلاش کنند.

وی با بیان اینکه خدمت درست به مردم می‌تواند انسان را به جایگاه‌های والای معنوی برساند، به روایت علی‌بن‌یقطین و توصیه امام کاظم علیه‌السلام اشاره کرد و گفت: آن حضرت از او خواستند در دستگاه حکومتی بماند و به مؤمنان خدمت کند، اما هنگامی که از رسیدگی به درخواست یکی از مردم کوتاهی کرد و موجب رنجش او شد، امام رضایت آن فرد را شرط رضایت خود قرار دادند؛ این ماجرا نشان می‌دهد که در نگاه اهل‌بیت علیهم‌السلام، خدمت به مردم و رعایت حق آنان تا چه اندازه اهمیت دارد.

سخنران حرم مطهر در پایان، با تأکید بر ضرورت شناخت دشمن، توجه به امتحان‌های الهی و پناه بردن مستمر به خداوند، مسئولیت‌پذیری و خدمت صادقانه به مردم را از الزامات عبور از آزمون‌های زندگی و حفظ بصیرت دانست.