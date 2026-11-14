به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هیئت دخترانه زیرگنبدطلا در روز ۲۲ آبان‌ماه، همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، ویژه‌برنامه‌ای متفاوت را در شبستان حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها برگزار کرد.

دختران با حس بی‌نظیری، سجده شکر به جای آوردند. پیش‌تر، آنان از پشت دیوار به خانوم سلام می‌دادند، اما امروز برای اولین بار مستقیماً روبروی شبکه‌های ضریح مطهر ایستادند و با ارادتی متفاوت به بانوی کرامت سلام کردند.

بیعت با امام زمان(عج) و یاری امیرالمومنین(ع)

در ابتدای برنامه، دختران دست بیعت بالا آوردند و با حضرت زهرا(س) عهد بستند که یاریگر امام سید مجتبی حسنی خامنه‌ای باشند. آنان می‌خواهند مرهمی بر زخم غریبی امیرالمومنین علیه‌السلام شوند و این‌گونه مادر را یاری کنند.

حلقه‌های هنری و نامه‌ای به مادر

در ادامه، ۱۵ حلقه منظم تشکیل شد و دختران با انجام یک کار هنری ثابت، ناگفته‌های قلب خود را روی کاغذ آوردند. آنان نامه‌هایی به حضرت زهرا(س) نوشتند، آن را مهر کردند و در ضریح حضرت معصومه(س) انداختند تا به امانت پیش خودشون بماند؛ چرا که گفته‌اند: «آن قبر که در مدینه شد گم، پیدا شده در مدینه قم».

عزاداری و غبارروبی ضریح

دختران با یک صدای واحد، شهادت جانسوز حضرت زهرا(س) را به امام زمان(عج) و رهبر انقلاب تسلیت گفتند و در ادامه با سینه‌زنی و عزاداری، یاد مادر را گرامی داشتند. در بخش پایانی، دختران نزدیک‌ترین جا به مرقد بانوی کرامت ایستادند و ضریح مطهر را غبارروبی کردند.