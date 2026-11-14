به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شعبه دوم مقدماتی دادگاه کیفری بین‌المللی با صدور حکمی در لاهه، دستور مختومه شدن پرونده قدیمی تحقیقات افغانستان را صادر کرد. با این تصمیم، تحقیقات درباره جنایات ادعایی نیروهای آمریکایی و گروه داعش خراسان نیز که در چارچوب این پرونده انجام می‌شد، متوقف شده است.

قضات این شعبه اعلام کردند دادستانی نتوانسته است نشان دهد که امکان پیشبرد مؤثر تحقیقات و پیگردهای قضایی بیشتر در چارچوب پرونده یادشده وجود دارد. آنان همچنین محدودیت‌های جدی در دسترسی به شواهد و انجام تحقیقات را از دلایل این تصمیم عنوان کردند؛ محدودیت‌هایی که با گذشت زمان افزایش یافته است.

پرونده قدیمی افغانستان جرایم ادعایی از سال ۲۰۰۳ به بعد را در بر می‌گرفت و اتهام‌هایی علیه نیروهای امنیتی پیشین افغانستان، طالبان، نیروهای آمریکایی و مأموران سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا را بررسی می‌کرد.

با این حال، تحقیقات درباره اقدامات طالبان از زمان بازگشت این گروه به قدرت در سال ۱۴۰۰، در پرونده‌ای جداگانه با عنوان «وضعیت افغانستان ۲» ادامه خواهد یافت. این پرونده بر جنایات ادعایی علیه زنان و دختران و همچنین آزار و تعقیب افراد به دلایل سیاسی، قومی و مذهبی متمرکز است.

چهار حکم بازداشت صادرشده علیه هبت‌الله آخوندزاده و سه مقام ارشد طالبان نیز در همین پرونده همچنان اعتبار دارد.

در همین حال، دادستانی دادگاه کیفری بین‌المللی به خبرگزاری‌های رویترز و آسوشیتدپرس اعلام کرده است که به تصمیم قضات اعتراض کرده و درخواست تجدیدنظر داده است.

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