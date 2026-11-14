به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالرحمن محمد السیّد، سناتور مسلمان آمریکایی، در آستانه ورود به سنای ایالات متحده اعلام کرد که مراسم تحلیف خود را بر روی کلام‌الله مجید به‌جا خواهد آورد. او با پیروزی در انتخابات اخیر، به عنوان نخستین مسلمان راهیافته به سنا از ایالت میشیگان، گامی تاریخی در عرصه سیاسی این کشور برمی‌دارد و تنوع مذهبی را در عالی‌ترین ارکان قانون‌گذاری آمریکا به نمایش می‌گذارد.

بر اساس اعلام این سناتور منتخب، او هنوز تصمیم نهایی خود را درباره نسخه قرآنی که برای سوگند استفاده خواهد کرد، نگرفته است؛ گزینه‌های مطرح شامل نسخه تاریخی متعلق به «توماس جفرسون»، سومین رئیس‌جمهور آمریکا، یا نسخه‌ای نفیس از آرشیو دانشگاه میشیگان است.

السیّد در اظهارات خود تأکید کرد: «فرقی نمی‌کند چه نامی دارید و چگونه دعا می‌کنید؛ آمریکا ظرفیت پذیرش همگان را دارد.» وی با رد این فرض که هویت اسلامی او با منافع ملی در تضاد است، رویکردی فراگیر ارائه داد و بر لزوم همزیستی مسالمت‌آمیز تأکید کرد. این رویکرد، پیام اصلی کمپین انتخاباتی او را شکل داده است.

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