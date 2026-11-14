به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در جریان مبارزات انتخاباتی میان‌دوره‌ای ایالات متحده، حملات لفظی و اسلام‌ستیزانه دونالد ترامپ علیه مسلمانان بار دیگر شدت یافته است. ترامپ با انتشار کاریکاتورهای توهین‌آمیز و تمسخر نمادهای مقدس مذهبی در شبکه‌های اجتماعی، موج جدیدی از نفرت‌پراکنی را در میان گروه‌های راست‌گرای افراطی در آمریکا شعله‌ور کرده است. اگرچه سازمان روابط اسلامی-آمریکایی (CAIR) این اقدامات را برخاسته از استیصال سیاسی ترامپ دانست، اما ابعاد گسترده‌تر این موضوع اکنون به سطح بین‌المللی کشیده شده است.

در حالی که شهردارانی مطرح همچون صادق خان در لندن و زهران ممدانی در نیویورک، در برابر توهین‌های ترامپ ایستادگی کرده‌اند، سکوت مطلق رهبران بیش از ۵۰ کشور مسلمان و سازمان همکاری اسلامی (OIC) با این خصومت آشکار، با انتقادات شدیدی روبه‌رو شده است. منتقدان معتقدند در حالی که مجمع عمومی سازمان ملل روز ۱۵ مارس را به عنوان «روز بین‌المللی مبارزه با اسلام‌ستیزی» تعیین کرده، رهبران جهان اسلام هنوز تلاش مؤثری برای معرفی قطعنامه‌های رسمی در مجامع بین‌المللی جهت محکومیت این حملات انجام نداده‌اند.

برخی تحلیلگران پیشنهاد می‌کنند که رهبران مسلمان به‌جای تلاش برای جلب رضایت یا لفاظی‌های سیاسی با دونالد ترامپ، باید از ابزارهای علمی و فرهنگی برای مقابله با این پیش‌فرض‌های غلط استفاده کنند. یکی از پیشنهادهای مطرح شده، ارائه آثار علمی معتبر نویسندگان غربی به ترامپ است؛ آثاری نظیر کتاب «۱۰۰» نوشته مایکل هارت که پیامبر اسلام (ص) را در صدر فهرست تأثیرگذارترین شخصیت‌های تاریخ قرار داده است. استفاده از این دست منابع که توسط خودِ محققان غربی نگاشته شده‌اند، می‌تواند دیدگاه‌های پیش‌داورانه را به چالش بکشد.

در نهایت، این نوشتار تأکید می‌کند که رهبران کشورهای مسلمان باید توهم انتظار برخورد مثبت از رهبران سیاسی متعصب را کنار بگذارند. وظیفه اصلی این رهبران، شکستن سکوت دیپلماتیک و مقابله قاطعانه با پروپاگاندای توهین‌آمیز در مجامع جهانی است. برای بازگرداندن وجهه انسانی اسلام، ارائه آموزه‌های واقعی این دین از طریق مستندات تاریخی و آثار علمی معتبر، جایگزین سیاست‌های فعلی و بی‌نتیجهِ سکوت و بی‌تفاوتی شده است.

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