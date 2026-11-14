به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رژیم صهیونیستی از زمان آغاز جنگ علیه نوار غزه در اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون ۷۹۳ حمله علیه مراکز بهداشتی و درمانی این منطقه انجام داده که در نتیجه آن هزار و ۷۲۵ نفر از کارکنان حوزه درمان به شهادت رسیده‌اند.

بر اساس این گزارش، بخش عمده بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های غزه در جریان حملات آسیب دیده یا از چرخه فعالیت خارج شده‌اند و محدودیت‌های اعمال‌شده بر ورود دارو و تجهیزات پزشکی نیز روند درمان بیماران را با دشواری بیشتری مواجه کرده است.

در همین حال، منابع پزشکی فلسطینی از افزایش شمار شهدای حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مجتمع پزشکی ناصر در خان‌یونس به هفت نفر خبر دادند. به گزارش خبرگزاری آناتولی، این حمله پیش‌تر به شهادت شش فلسطینی، از جمله یک پزشک و یک کودک، و زخمی شدن حدود ۳۰ نفر از کارکنان درمانی، بیماران و همراهان آنان منجر شده بود.

این در حالی است که گزارش‌های سازمان ملل متحد از فروپاشی گسترده ظرفیت درمانی غزه حکایت دارند. سازمان جهانی بهداشت پیش‌تر اعلام کرده بود که تا پایان سال ۲۰۲۵ بیش از ۹۳۰ حمله علیه خدمات درمانی در این منطقه ثبت شده و تمامی ۳۶ بیمارستان غزه در جریان جنگ آسیب دیده‌اند.

بر اساس گزارش سازمان ملل درباره وضعیت نظام سلامت غزه در سال ۲۰۲۶، محدودیت ورود کمک‌های بشردوستانه و تجهیزات پزشکی همچنان از عوامل اصلی اختلال در فعالیت مراکز درمانی است. این گزارش می‌گوید تا مارس ۲۰۲۶ (اسفند ۱۴۰۴) تنها ۱۹ بیمارستان به‌صورت جزئی فعال بوده‌اند و هیچ بیمارستانی در این منطقه به عملکرد کامل بازنگشته است. کمبود داروهای ضروری، اقلام مصرفی پزشکی و داروهای مورد نیاز بیماران سرطانی نیز بخش مهمی از خدمات درمانی را مختل کرده است.

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) نیز در گزارش اکتبر ۲۰۲۶ (مهر و آبان ) خود اعلام کرد تنها ۴۷ درصد مراکز ارائه‌دهنده خدمات بهداشتی در نوار غزه به‌طور کامل یا جزئی فعال هستند. کمبود تجهیزات جراحی، داروهای بیهوشی، سرم‌های تزریقی و اقلام تخصصی آزمایشگاهی، دسترسی بیماران به درمان‌های ضروری را محدود کرده است.

آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) نیز در گزارشی در اوت ۲۰۲۶ (مرداد) تأکید کرد که نظام سلامت غزه با کمبود مزمن دارو، تجهیزات پزشکی و سوخت مواجه است و محدودیت‌های دسترسی بشردوستانه، بازسازی و احیای خدمات درمانی را با مانع روبه رو کرده است. این آژانس هشدار داد که پیامدهای بحران درمانی تنها به مجروحان جنگ محدود نیست و بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن، زنان باردار، کودکان و سالمندان نیز با خطرهای فزاینده‌ای مواجه هستند.

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