به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حسین الحاج حسن در مراسمی که حزب‌الله به مناسبت روز شهید در شهرک «الْبَیْساریه» برگزار کرد، اظهار داشت: هدف اصلی حمله به مقاومت، نقش آن در مقابله با عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی، اشغالگری، شهرک‌سازی و غارت منابع است.

وی افزود: دشمن صهیونیستی ترور فرماندهان و کادرهای مقاومت، شهادت مجاهدان، زنان و کودکان، تخریب خانه‌ها و اشغال سرزمین را تجربه کرد، اما نتوانست مقاومت را از بین ببرد.

این نماینده حزب‌الله با اشاره به مواضع کشورهای بزرگ، به‌ویژه اعضای گروه هفت، و صدور بیانیه‌ها و موضع‌گیری‌های بین‌المللی، عربی و داخلی درباره مقاومت گفت: همین موضوع نشان می‌دهد که مقاومت همچنان در معادلات منطقه حضور دارد و اهدافی که جنگ‌ها برای تحقق آن‌ها آغاز شدند، با وجود حجم گسترده خسارت‌ها، ویرانی‌ها و اشغالگری‌ها محقق نشده‌اند.

الحاج حسن تأکید کرد: مقاومت همچنان وجود دارد، قدرتمند است و بر مواضع خود ایستادگی می‌کند. حضور خانواده‌های شهدا، مجروحان و اسرا در عرصه‌های مختلف نیز نشان‌دهنده تداوم این پایداری و وفاداری به فداکاری‌های آنان است.

وی با اشاره به فشارهای سیاسی، رسانه‌ای، امنیتی و دیپلماتیک علیه لبنان و مقاومت، نسبت به تأثیرپذیری از جنگ روانی و رسانه‌ای هشدار داد و گفت: نباید تحت تأثیر تبلیغات رسانه‌ای قرار گرفت یا هر آنچه در رسانه‌ها منتشر می‌شود، بدون بررسی پذیرفت.

این عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت افزود: مقاومت از گذشته مصمم‌تر و استوارتر است و در حوزه‌های مختلف اقدامات متعددی انجام داده و این اقدامات را ادامه خواهد داد. کسانی که تصور می‌کنند جنگ‌ها، فشارها و اقدامات مختلف می‌توانند مقاومت، محیط اجتماعی و مردم آن را تضعیف کنند، دچار اشتباه هستند؛ زیرا این کارزارها واقعیت مقاومت را تغییر نخواهند داد.

ائتلاف با ایران مایه افتخار مقاومت است

الحاج حسن در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه مقاومت تنها نیست، گفت: ما به ائتلاف خود با جمهوری اسلامی ایران افتخار می‌کنیم؛ در حالی که برخی طرف‌های دیگر، ائتلاف با آمریکا را انتخاب کرده‌اند. کسانی که به دنبال برقراری روابط با دشمن صهیونیستی هستند، باید در مواضع خود تجدیدنظر کنند.

وی با اشاره به اظهارات جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، مدعی شد که واشنگتن اذعان کرده جنگ علیه ایران و روابط با رژیم صهیونیستی از عوامل شکست حزب جمهوری‌خواه بوده است. وی از برخی طرف‌ها خواست در شرایطی که برای عادی‌سازی روابط با دشمن صهیونیستی تلاش می‌کنند، به پیامدهای چنین مواضعی توجه کنند.

این نماینده حزب‌الله همچنین به توانمندی‌های ایران اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین ابزارهای قدرت ایران، تسلط بر تنگه هرمز و تأثیرگذاری بر قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی از جمله مازوت، گازوئیل، نفت کوره و بنزین است؛ موضوعی که پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد آمریکا و جهان دارد.

وی استفاده از این ظرفیت را در مقابله با تجاوز و طرف‌های مشارکت‌کننده در آن، حق ایران دانست و افزود: اقدامات آمریکا، از جمله استفاده از ذخایر راهبردی نفت و تلاش برای کاهش قیمت‌ها، نتوانسته است پیامدهای بسته‌شدن تنگه هرمز را برطرف کند.

الحاج حسن همچنین به دیگر ظرفیت‌های ایران اشاره کرد و مدعی شد این کشور از ابزارهای دیگری، از جمله امکان انجام اقداماتی در حوزه اینترنت و توانمندی‌های فنی و فناوری برخوردار است که به کمک آن‌ها توانسته پایگاه‌های آمریکایی در منطقه را هدف قرار دهد و به آن‌ها خسارت وارد کند.

وی تأکید کرد: توانمندی‌ها و ظرفیت‌های ایران بسیار فراتر از آن چیزی است که تاکنون آشکار شده است. به گفته او، جلوگیری از ورود برخی مسئولان و اعضای کنگره آمریکا به پایگاه‌های نظامی برای بررسی میزان خسارت‌ها، نشان می‌دهد واشنگتن تلاش می‌کند واقعیت آسیب‌های واردشده به نیروها و تأسیسات نظامی خود را پنهان کند.

الحاج حسن در پایان، ائتلاف با جمهوری اسلامی ایران را مایه افتخار مقاومت دانست و با طرح این پرسش که چرا برخی طرف‌ها از این همکاری ناراحت هستند، یادآور شد: مقاومت طی دهه‌های گذشته با دشمن صهیونیستی جنگیده و پیروزی‌های خود را به همه لبنانی‌ها تقدیم کرده است.

وی تأکید کرد: مقاومت اصول و ارزش‌های اخلاقی خود را تغییر نخواهد داد؛ اصولی که از سیره امام علی بن ابی‌طالب(ع) آموخته و رهبران آن، از جمله امام خمینی(ره)، آیت‌الله سید علی خامنه‌ای و سید حسن نصرالله، بر آن پایبند بوده‌اند. مقاومت با وجود همه چالش‌ها همچنان به این اصول وفادار خواهد ماند.

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