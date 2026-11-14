به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دبیر ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم حوزه «اشراق»، امروز شنبه ۲۳ آبان ماه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به سابقه فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم اظهار کرد: دفتر تبلیغات اسلامی از ماه‌های آغازین پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، در عرصه گفتمان‌سازی، تبیین نسبت دین و جامعه، پاسخ‌گویی به شبهات و انجام رسالت بنیادین تبلیغ دین پیشگام بوده است.

حنظله تاج‌الدینی افزود: پس از برگزاری موفق پنج دوره جشنواره فیلم حوزه «اشراق» و تثبیت جایگاه این رویداد در میان جشنواره‌های معتبر کشور، ششمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم اشراق با هدف شناسایی، معرفی و حمایت از ظرفیت‌های هنری طلاب و تقویت جریان سینمای دینی برگزار می‌شود.

تاج‌الدینی با اشاره به پیشینه فعالیت طلاب سینماگر در دفتر تبلیغات اسلامی از اوایل دهه ۶۰ گفت: آغاز به کار جشنواره فیلم حوزه «اشراق» در اوایل دهه ۹۰، نقطه عطفی در استعدادیابی، ساماندهی و انسجام‌بخشی به ظرفیت‌های طلاب هنرمند به شمار می‌رود.

حمایت از سینمای دینی و بازنمایی روحانیت

دبیر ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم حوزه «اشراق» با تشریح اهداف این جشنواره بیان کرد: ایجاد بستری برای گردآوری، نمایش و تجلیل از آثار فاخر در حوزه سینمای دینی، معرفی طلاب موفق و فعال در عرصه‌های مختلف سینما و فراهم‌کردن زمینه تعامل، هم‌اندیشی و تبادل نظر میان فیلم‌سازان دغدغه‌مند با استادان، نظریه‌پردازان، منتقدان و فعالان سینما از اهداف اصلی این رویداد است.

وی افزود: بازنمایی روحانیت در سینما نیز از دیگر محورهای مورد توجه جشنواره به شمار می‌رود و این رویداد تلاش می‌کند زمینه معرفی ظرفیت‌ها و نقش‌های مختلف روحانیت را در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی فراهم کند.

چهار محور ویژه در ششمین دوره جشنواره

تاج‌الدینی درباره موضوعات ویژه این دوره اظهار کرد: بازنمایی سیره، بیانات و شخصیت رهبر شهید انقلاب، روایت تصویری حضور روحانیت در تحولات میدان نبرد و هدایت جریان‌های مردمی، بازخوانی نصرت و پیروزی جبهه حق در برابر جبهه باطل از دریچه هنر و به تصویر کشیدن جلوه‌های ایستادگی و تاب‌آوری اجتماعی در پرتو باورهای دینی و امید به ظهور منجی موعود، از موضوعات ویژه ششمین جشنواره فیلم حوزه «اشراق» است.

وی درباره بخش‌های مختلف جشنواره گفت: بخش اصلی ششمین دوره جشنواره، بدون محدودیت زمانی و موضوعی، در قالب فیلم داستانی، فیلم مستند، فیلم‌نامه و تله‌تئاتر برگزار می‌شود.

دبیر جشنواره اشراق ادامه داد: در بخش جنبی نیز با رویکرد توجه به فناوری‌های نوین، تولیدات تصویری مبتنی بر فناوری هوش مصنوعی (AI) مورد توجه قرار گرفته‌اند.

شرایط فنی و نحوه ارسال آثار

تاج‌الدینی با اشاره به ضوابط فنی پذیرش آثار تصریح کرد: فیلم‌های ارسالی باید در یکی از کیفیت‌های HD، Full HD، ۲K یا ۴K تولید شده باشند. همچنین آثاری که در دوره‌های گذشته به دبیرخانه جشنواره ارسال شده‌اند، امکان شرکت مجدد در این دوره را ندارند.

وی ادامه داد: متقاضیان باید هنگام ثبت‌نام، لینک دانلود مستقیم اثر را در سامانه اینترنتی جشنواره درج کنند. فایل بازبینی اولیه باید با فرمت MP۴ (H.۲۶۴)، ابعاد تصویر ۱۰۸۰×۱۹۲۰ و بیت‌ریت ۶ تا ۸ مگابیت بر ثانیه ارائه شود و فاقد هرگونه آرم، لوگو یا واترمارک روی تصویر باشد.

دبیر ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم حوزه «اشراق» افزود: پس از اعلام آثار پذیرفته‌شده، نسخه اصلی آثار باید در یکی از فرمت‌های MP۴ (H.۲۶۴)، MOV، AVI، MXF یا MPEG-۲ از طریق لینک دانلود یا به‌صورت حضوری و پستی به دبیرخانه تحویل داده شود.

وی تأکید کرد: ثبت‌نام و بارگذاری اطلاعات آثار و مشخصات عوامل صرفاً از طریق سامانه اینترنتی جشنواره انجام می‌شود و مسئولیت صحت اطلاعات ثبت‌شده و مسائل حقوقی مرتبط با آثار بر عهده ثبت‌نام‌کنندگان و تهیه‌کنندگان خواهد بود.

اعلام زمان‌بندی برگزاری جشنواره

تاج‌الدینی با اشاره به تقویم اجرایی این رویداد خاطرنشان کرد: مهلت ثبت‌نام و ارسال آثار از ۲۰ مهر آغاز شده و تا ۲۰ آذر ۱۴۰۵ ادامه دارد. نشست خبری جشنواره نیز ۳۰ آذر برگزار می‌شود و در آن، آثار راه‌یافته و اعضای هیئت انتخاب و داوری معرفی خواهند شد.

وی افزود: اکران و برگزاری جشنواره از ۲۵ تا ۲۸ دی‌ماه ۱۴۰۵ برنامه‌ریزی شده است و آیین اختتامیه نیز ۲۹ دی‌ماه برگزار خواهد شد.

نشانی و شماره تماس دبیرخانه جشنواره

دبیر ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم حوزه «اشراق» در پایان گفت: علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به تارنمای این جشنواره به نشانی https://film.eshragh.ir، همچنین دبیرخانه معاونت فرهنگی تبلیغی و رسانه‌های نوین، واقع در قم، خیابان صفائیه، نبش کوچه ۱۷ مراجعه کنند یا با شماره تلفن ۰۲۵۳۱۱۵۲۰۷۳ تماس بگیرند.

وی افزود: شماره ۰۹۱۹۲۵۱۶۱۹۶ نیز برای ارتباط با دبیر اجرایی جشنواره در نظر گرفته شده است.

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