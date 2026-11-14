به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ادوین سینیزا سلوادور، نماینده سازمان جهانی بهداشت در افغانستان، دیابت را یکی از چالش‌های مهم حوزه سلامت عمومی در این کشور دانست و نسبت به تشخیص دیرهنگام این بیماری در میان شهروندان هشدار داد.

وی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که بسیاری از مبتلایان به دیابت زمانی از بیماری خود مطلع می‌شوند که عوارض آن در بدنشان ظاهر شده است.

نماینده سازمان جهانی بهداشت با تأکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری فوری برای پیشگیری و مقابله با دیابت، گفت که در حال حاضر خدمات تشخیص این بیماری تنها در یک مرکز از هر ۲۰ مرکز بهداشتی دولتی افغانستان ارائه می‌شود.

سلوادور از افراد ۴۰ ساله و بالاتر خواست برای انجام آزمایش قند خون به نزدیک‌ترین مرکز بهداشتی مراجعه کنند و از وضعیت سلامت خود آگاه شوند.

وی تأکید کرد که تشخیص و اقدام به‌موقع می‌تواند از بروز عوارض جدی دیابت، از جمله آسیب به بینایی و کلیه‌ها، جلوگیری کند و نقش مهمی در حفظ سلامت مبتلایان داشته باشد.

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